BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Intel langsung hari ini ialah 42.96 USD.INTCON modal pasaran ialah 2,121,114.9735061128 USD. Jejaki masa nyata INTCON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Intel langsung hari ini ialah 42.96 USD.INTCON modal pasaran ialah 2,121,114.9735061128 USD. Jejaki masa nyata INTCON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai INTCON

Maklumat Harga INTCON

Apakah INTCON

Laman Web Rasmi INTCON

Tokenomik INTCON

Ramalan Harga INTCON

Sejarah INTCON

INTCON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang INTCON-ke-Fiat

INTCON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Intel Logo

IntelHargae(INTCON)

1 INTCON ke USD Harga Langsung:

$42.96
$42.96$42.96
+8.53%1D
USD
Intel (INTCON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:58:17 (UTC+8)

Intel Harga Hari Ini

Harga langsung Intel (INTCON) hari ini ialah $ 42.96, dengan 8.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INTCON kepada USD penukaran adalah $ 42.96 setiap INTCON.

Intel kini berada pada kedudukan #1823 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.12M, dengan bekalan edaran sebanyak 49.37K INTCON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INTCON didagangkan antara $ 36.99 (rendah) dan $ 350 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 42.38863945727811, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 23.741402264383435.

Dalam prestasi jangka pendek, INTCON dipindahkan +4.52% dalam sejam terakhir dan +7.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 197.43K.

Intel (INTCON) Maklumat Pasaran

No.1823

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 197.43K
$ 197.43K$ 197.43K

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

49.37K
49.37K 49.37K

49,374.18467193
49,374.18467193 49,374.18467193

ETH

Had Pasaran semasa Intel ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 197.43K. Bekalan edaran INTCON ialah 49.37K, dengan jumlah bekalan sebanyak 49374.18467193. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12M.

Intel Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 36.99
$ 36.99$ 36.99
24J Rendah
$ 350
$ 350$ 350
24J Tinggi

$ 36.99
$ 36.99$ 36.99

$ 350
$ 350$ 350

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

+4.52%

+8.53%

+7.64%

+7.64%

Intel (INTCON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Intel hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +3.3765+8.53%
30 Hari$ +5.53+14.77%
60 Hari$ +27.96+186.40%
90 Hari$ +27.96+186.40%
Perubahan Harga Intel Hari Ini

Hari ini, INTCON mencatatkan perubahan sebanyak $ +3.3765 (+8.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIntel

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +5.53 (+14.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Intel

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INTCON mengalami perubahan sebanyak $ +27.96 (+186.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Intel

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +27.96 (+186.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Intel (INTCON)?

Semak Intelhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Intel

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Intel pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Intel?

Intel (INTC) stock prices are influenced by several key factors:

1. Semiconductor demand cycles and market competition
2. Product innovation and technology advancement timelines
3. Manufacturing capacity and supply chain efficiency
4. Data center and PC market growth trends
5. Quarterly earnings performance and revenue guidance
6. Competition from AMD, NVIDIA, and other chip makers
7. Global economic conditions affecting tech spending
8. Government policies on chip manufacturing and trade

Mengapa orang ingin tahu harga Intel hari ini?

People want to know INTCON price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. FOMO/opportunity assessment - Fear of missing out drives price checking behavior

Real-time pricing is crucial for crypto trading success.

Ramalan Harga untuk Intel

Intel (INTCON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INTCON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Intel (INTCON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Intel berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Intel yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk INTCON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Intel Ramalan Harga.

Perihal Intel

INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Intel dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Intel? Membeli INTCON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Intel. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Intel (INTCON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 49.37K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Intel akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Intel (INTCON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Intel

Memiliki Intel membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Intel (INTCON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Intel, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Intel Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Intel

Berapakah nilai 1 Intel pada tahun 2030?
Jika Intel berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Intel berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:58:17 (UTC+8)

Intel (INTCON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Intel

INTCON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek INTCON dengan leveraj. Terokai INTCON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Intel (INTCON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Intel langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
INTCON/USDT
$42.96
$42.96$42.96
+8.73%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04182
$0.04182$0.04182

+109.10%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1200
$0.1200$0.1200

+26.31%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006244
$0.00006244$0.00006244

+216.95%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000362
$0.0000362$0.0000362

+141.33%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12632
$0.12632$0.12632

+78.92%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03858
$0.03858$0.03858

+64.80%

Datasoul

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000049991
$0.0000000049991$0.0000000049991

+53.63%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator INTCON-ke-USD

Jumlah

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 42.96 USD