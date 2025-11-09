Intel Harga Hari Ini

Harga langsung Intel (INTCON) hari ini ialah $ 42.96, dengan 8.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa INTCON kepada USD penukaran adalah $ 42.96 setiap INTCON.

Intel kini berada pada kedudukan #1823 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.12M, dengan bekalan edaran sebanyak 49.37K INTCON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, INTCON didagangkan antara $ 36.99 (rendah) dan $ 350 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 42.38863945727811, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 23.741402264383435.

Dalam prestasi jangka pendek, INTCON dipindahkan +4.52% dalam sejam terakhir dan +7.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 197.43K.

Intel (INTCON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1823 Modal Pasaran $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Kelantangan (24J) $ 197.43K$ 197.43K $ 197.43K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Bekalan Peredaran 49.37K 49.37K 49.37K Jumlah Bekalan 49,374.18467193 49,374.18467193 49,374.18467193 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Intel ialah $ 2.12M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 197.43K. Bekalan edaran INTCON ialah 49.37K, dengan jumlah bekalan sebanyak 49374.18467193. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.12M.