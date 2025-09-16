Lagi Mengenai INTER

InterMilanFanToken (INTER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:00 (UTC+8)

InterMilanFanToken (INTER) Maklumat Harga (USD)

InterMilanFanToken (INTER) harga masa nyata ialah $ 0.5099. Sepanjang 24 jam yang lalu, INTER didagangkan antara $ 0.508 rendah dan $ 0.5135 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INTER sepanjang masa ialah $ 14.089, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.47268093461295757.

Dari segi prestasi jangka pendek, INTER telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan -3.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

InterMilanFanToken (INTER) Maklumat Pasaran

No.1452

$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M

$ 151.66K
$ 151.66K$ 151.66K

$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M

10.13M
10.13M 10.13M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

CHZ

Had Pasaran semasa InterMilanFanToken ialah $ 5.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 151.66K. Bekalan edaran INTER ialah 10.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19728000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.06M.

InterMilanFanToken (INTER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk InterMilanFanToken hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002151-0.42%
30 Hari$ -0.0884-14.78%
60 Hari$ +0.0153+3.09%
90 Hari$ -0.0311-5.75%
Perubahan Harga InterMilanFanToken Hari Ini

Hari ini, INTER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.002151 (-0.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInterMilanFanToken

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0884 (-14.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari InterMilanFanToken

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INTER mengalami perubahan sebanyak $ +0.0153 (+3.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari InterMilanFanToken

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0311 (-5.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga InterMilanFanToken (INTER)?

Semak InterMilanFanTokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus InterMilanFanToken pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INTER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang InterMilanFanToken di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian InterMilanFanToken anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

InterMilanFanToken Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai InterMilanFanToken (INTER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset InterMilanFanToken (INTER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk InterMilanFanToken.

Semak InterMilanFanToken ramalan harga sekarang!

Tokenomik InterMilanFanToken (INTER)

Memahami tokenomik InterMilanFanToken (INTER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INTER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli InterMilanFanToken (INTER)

Mencari cara membeli InterMilanFanToken? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah InterMilanFanToken di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INTER kepada Mata Wang Tempatan

InterMilanFanToken Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang InterMilanFanToken, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web InterMilanFanToken Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai InterMilanFanToken

Berapakah nilai InterMilanFanToken (INTER) hari ini?
Harga langsung INTER dalam USD ialah 0.5099 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INTER ke USD?
Harga semasa INTER ke USD ialah $ 0.5099. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran InterMilanFanToken?
Had pasaran untuk INTER ialah $ 5.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INTER?
Bekalan edaran INTER ialah 10.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INTER?
INTER mencapai harga ATH sebanyak 14.089 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INTER?
INTER melihat harga ATL sebanyak 0.47268093461295757 USD.
Berapakah jumlah dagangan INTER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INTERialah $ 151.66K USD.
Adakah INTER akan naik lebih tinggi tahun ini?
INTER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INTERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

