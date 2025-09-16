Apakah itu Interlay (INTR)

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Interlay Berapakah nilai Interlay (INTR) hari ini? Harga langsung INTR dalam USD ialah 0.001592 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa INTR ke USD? $ 0.001592 . Lihat Harga semasa INTR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Interlay? Had pasaran untuk INTR ialah $ 106.70K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran INTR? Bekalan edaran INTR ialah 67.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INTR? INTR mencapai harga ATH sebanyak 0.15971427645110478 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INTR? INTR melihat harga ATL sebanyak 0.001354349578774946 USD . Berapakah jumlah dagangan INTR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INTRialah $ 57.17K USD . Adakah INTR akan naik lebih tinggi tahun ini? INTR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INTRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

