Lagi Mengenai INV

Maklumat Harga INV

Laman Web Rasmi INV

Tokenomik INV

Ramalan Harga INV

Sejarah INV

INV Panduan Membeli

Penukar Mata Wang INV-ke-Fiat

INV Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Inverse DAO Logo

Inverse DAOHargae(INV)

1 INV ke USD Harga Langsung:

$54.5
$54.5$54.5
+1.37%1D
USD
Inverse DAO (INV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:33 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 53.21
$ 53.21$ 53.21
24J Rendah
$ 57.06
$ 57.06$ 57.06
24J Tinggi

$ 53.21
$ 53.21$ 53.21

$ 57.06
$ 57.06$ 57.06

$ 1,788.53511267
$ 1,788.53511267$ 1,788.53511267

$ 20.738103277153993
$ 20.738103277153993$ 20.738103277153993

-0.95%

+1.37%

-6.58%

-6.58%

Inverse DAO (INV) harga masa nyata ialah $ 54.55. Sepanjang 24 jam yang lalu, INV didagangkan antara $ 53.21 rendah dan $ 57.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi INV sepanjang masa ialah $ 1,788.53511267, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 20.738103277153993.

Dari segi prestasi jangka pendek, INV telah berubah sebanyak -0.95% sejak sejam yang lalu, +1.37% dalam 24 jam dan -6.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Inverse DAO (INV) Maklumat Pasaran

No.666

$ 38.63M
$ 38.63M$ 38.63M

$ 57.93K
$ 57.93K$ 57.93K

$ 39.22M
$ 39.22M$ 39.22M

708.07K
708.07K 708.07K

719,000
719,000 719,000

2021-01-01 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Inverse DAO ialah $ 38.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.93K. Bekalan edaran INV ialah 708.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 719000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.22M.

Inverse DAO (INV) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Inverse DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.7366+1.37%
30 Hari$ +9.71+21.65%
60 Hari$ +14.73+36.99%
90 Hari$ +25.08+85.10%
Perubahan Harga Inverse DAO Hari Ini

Hari ini, INV mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.7366 (+1.37%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInverse DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +9.71 (+21.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Inverse DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, INV mengalami perubahan sebanyak $ +14.73 (+36.99%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Inverse DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +25.08 (+85.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Inverse DAO (INV)?

Semak Inverse DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Inverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Inverse DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak INV ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Inverse DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Inverse DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Inverse DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Inverse DAO (INV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Inverse DAO (INV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Inverse DAO.

Semak Inverse DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Inverse DAO (INV)

Memahami tokenomik Inverse DAO (INV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token INV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Inverse DAO (INV)

Mencari cara membeli Inverse DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Inverse DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

INV kepada Mata Wang Tempatan

1 Inverse DAO(INV) ke VND
1,435,483.25
1 Inverse DAO(INV) ke AUD
A$81.2795
1 Inverse DAO(INV) ke GBP
39.8215
1 Inverse DAO(INV) ke EUR
45.822
1 Inverse DAO(INV) ke USD
$54.55
1 Inverse DAO(INV) ke MYR
RM229.11
1 Inverse DAO(INV) ke TRY
2,251.2785
1 Inverse DAO(INV) ke JPY
¥7,964.3
1 Inverse DAO(INV) ke ARS
ARS$79,751.009
1 Inverse DAO(INV) ke RUB
4,538.56
1 Inverse DAO(INV) ke INR
4,799.8545
1 Inverse DAO(INV) ke IDR
Rp894,262.152
1 Inverse DAO(INV) ke KRW
75,345.0055
1 Inverse DAO(INV) ke PHP
3,103.3495
1 Inverse DAO(INV) ke EGP
￡E.2,622.764
1 Inverse DAO(INV) ke BRL
R$289.115
1 Inverse DAO(INV) ke CAD
C$74.7335
1 Inverse DAO(INV) ke BDT
6,644.19
1 Inverse DAO(INV) ke NGN
81,539.158
1 Inverse DAO(INV) ke COP
$212,256.7775
1 Inverse DAO(INV) ke ZAR
R.948.079
1 Inverse DAO(INV) ke UAH
2,245.8235
1 Inverse DAO(INV) ke VES
Bs8,728
1 Inverse DAO(INV) ke CLP
$51,767.95
1 Inverse DAO(INV) ke PKR
Rs15,483.472
1 Inverse DAO(INV) ke KZT
29,518.096
1 Inverse DAO(INV) ke THB
฿1,729.7805
1 Inverse DAO(INV) ke TWD
NT$1,642.5005
1 Inverse DAO(INV) ke AED
د.إ200.1985
1 Inverse DAO(INV) ke CHF
Fr42.549
1 Inverse DAO(INV) ke HKD
HK$424.399
1 Inverse DAO(INV) ke AMD
֏20,859.92
1 Inverse DAO(INV) ke MAD
.د.م489.3135
1 Inverse DAO(INV) ke MXN
$999.356
1 Inverse DAO(INV) ke SAR
ريال204.5625
1 Inverse DAO(INV) ke PLN
195.8345
1 Inverse DAO(INV) ke RON
лв232.9285
1 Inverse DAO(INV) ke SEK
kr504.042
1 Inverse DAO(INV) ke BGN
лв90.0075
1 Inverse DAO(INV) ke HUF
Ft17,961.6785
1 Inverse DAO(INV) ke CZK
1,120.457
1 Inverse DAO(INV) ke KWD
د.ك16.63775
1 Inverse DAO(INV) ke ILS
181.6515
1 Inverse DAO(INV) ke AOA
Kz49,726.1435
1 Inverse DAO(INV) ke BHD
.د.ب20.56535
1 Inverse DAO(INV) ke BMD
$54.55
1 Inverse DAO(INV) ke DKK
kr343.665
1 Inverse DAO(INV) ke HNL
L1,430.8465
1 Inverse DAO(INV) ke MUR
2,468.3875
1 Inverse DAO(INV) ke NAD
$947.5335
1 Inverse DAO(INV) ke NOK
kr533.499
1 Inverse DAO(INV) ke NZD
$91.0985
1 Inverse DAO(INV) ke PAB
B/.54.55
1 Inverse DAO(INV) ke PGK
K228.019
1 Inverse DAO(INV) ke QAR
ر.ق198.562
1 Inverse DAO(INV) ke RSD
дин.5,399.9045

Inverse DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Inverse DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Inverse DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Inverse DAO

Berapakah nilai Inverse DAO (INV) hari ini?
Harga langsung INV dalam USD ialah 54.55 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa INV ke USD?
Harga semasa INV ke USD ialah $ 54.55. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Inverse DAO?
Had pasaran untuk INV ialah $ 38.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran INV?
Bekalan edaran INV ialah 708.07K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) INV?
INV mencapai harga ATH sebanyak 1,788.53511267 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa INV?
INV melihat harga ATL sebanyak 20.738103277153993 USD.
Berapakah jumlah dagangan INV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk INVialah $ 57.93K USD.
Adakah INV akan naik lebih tinggi tahun ini?
INV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak INVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:33 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator INV-ke-USD

Jumlah

INV
INV
USD
USD

1 INV = 54.55 USD

Berdagang INV

INVUSDT
$54.5
$54.5$54.5
+1.28%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan