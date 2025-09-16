Lagi Mengenai IO

Maklumat Harga IO

Kertas putih IO

Laman Web Rasmi IO

Tokenomik IO

Ramalan Harga IO

Sejarah IO

IO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IO-ke-Fiat

IO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

IO Logo

IOHargae(IO)

1 IO ke USD Harga Langsung:

$0.632
$0.632$0.632
-0.15%1D
USD
IO (IO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:40 (UTC+8)

IO (IO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.614
$ 0.614$ 0.614
24J Rendah
$ 0.645
$ 0.645$ 0.645
24J Tinggi

$ 0.614
$ 0.614$ 0.614

$ 0.645
$ 0.645$ 0.645

$ 6.438488090659158
$ 6.438488090659158$ 6.438488090659158

$ 0.5065814224251167
$ 0.5065814224251167$ 0.5065814224251167

-0.48%

-0.15%

+5.50%

+5.50%

IO (IO) harga masa nyata ialah $ 0.632. Sepanjang 24 jam yang lalu, IO didagangkan antara $ 0.614 rendah dan $ 0.645 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IO sepanjang masa ialah $ 6.438488090659158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5065814224251167.

Dari segi prestasi jangka pendek, IO telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +5.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IO (IO) Maklumat Pasaran

No.316

$ 129.19M
$ 129.19M$ 129.19M

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 505.60M
$ 505.60M$ 505.60M

204.41M
204.41M 204.41M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

25.55%

SOL

Had Pasaran semasa IO ialah $ 129.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.40M. Bekalan edaran IO ialah 204.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 505.60M.

IO (IO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk IO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00095-0.15%
30 Hari$ -0.017-2.62%
60 Hari$ -0.195-23.58%
90 Hari$ -0.06-8.68%
Perubahan Harga IO Hari Ini

Hari ini, IO mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00095 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.017 (-2.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari IO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IO mengalami perubahan sebanyak $ -0.195 (-23.58%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari IO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.06 (-8.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga IO (IO)?

Semak IOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu IO (IO)

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

IO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang IO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IO (IO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IO (IO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IO.

Semak IO ramalan harga sekarang!

Tokenomik IO (IO)

Memahami tokenomik IO (IO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IO (IO)

Mencari cara membeli IO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IO kepada Mata Wang Tempatan

1 IO(IO) ke VND
16,631.08
1 IO(IO) ke AUD
A$0.94168
1 IO(IO) ke GBP
0.46136
1 IO(IO) ke EUR
0.53088
1 IO(IO) ke USD
$0.632
1 IO(IO) ke MYR
RM2.6544
1 IO(IO) ke TRY
26.08264
1 IO(IO) ke JPY
¥92.272
1 IO(IO) ke ARS
ARS$923.97136
1 IO(IO) ke RUB
52.5824
1 IO(IO) ke INR
55.60968
1 IO(IO) ke IDR
Rp10,360.65408
1 IO(IO) ke KRW
872.92472
1 IO(IO) ke PHP
35.95448
1 IO(IO) ke EGP
￡E.30.38656
1 IO(IO) ke BRL
R$3.3496
1 IO(IO) ke CAD
C$0.86584
1 IO(IO) ke BDT
76.9776
1 IO(IO) ke NGN
944.68832
1 IO(IO) ke COP
$2,459.1436
1 IO(IO) ke ZAR
R.10.98416
1 IO(IO) ke UAH
26.01944
1 IO(IO) ke VES
Bs101.12
1 IO(IO) ke CLP
$599.768
1 IO(IO) ke PKR
Rs179.38688
1 IO(IO) ke KZT
341.98784
1 IO(IO) ke THB
฿20.04072
1 IO(IO) ke TWD
NT$19.02952
1 IO(IO) ke AED
د.إ2.31944
1 IO(IO) ke CHF
Fr0.49296
1 IO(IO) ke HKD
HK$4.91696
1 IO(IO) ke AMD
֏241.6768
1 IO(IO) ke MAD
.د.م5.66904
1 IO(IO) ke MXN
$11.57824
1 IO(IO) ke SAR
ريال2.37
1 IO(IO) ke PLN
2.26888
1 IO(IO) ke RON
лв2.69864
1 IO(IO) ke SEK
kr5.83968
1 IO(IO) ke BGN
лв1.0428
1 IO(IO) ke HUF
Ft208.09864
1 IO(IO) ke CZK
12.98128
1 IO(IO) ke KWD
د.ك0.19276
1 IO(IO) ke ILS
2.10456
1 IO(IO) ke AOA
Kz576.11224
1 IO(IO) ke BHD
.د.ب0.238264
1 IO(IO) ke BMD
$0.632
1 IO(IO) ke DKK
kr3.9816
1 IO(IO) ke HNL
L16.57736
1 IO(IO) ke MUR
28.598
1 IO(IO) ke NAD
$10.97784
1 IO(IO) ke NOK
kr6.18096
1 IO(IO) ke NZD
$1.05544
1 IO(IO) ke PAB
B/.0.632
1 IO(IO) ke PGK
K2.64176
1 IO(IO) ke QAR
ر.ق2.30048
1 IO(IO) ke RSD
дин.62.56168

IO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web IO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IO

Berapakah nilai IO (IO) hari ini?
Harga langsung IO dalam USD ialah 0.632 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IO ke USD?
Harga semasa IO ke USD ialah $ 0.632. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IO?
Had pasaran untuk IO ialah $ 129.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IO?
Bekalan edaran IO ialah 204.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IO?
IO mencapai harga ATH sebanyak 6.438488090659158 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IO?
IO melihat harga ATL sebanyak 0.5065814224251167 USD.
Berapakah jumlah dagangan IO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IOialah $ 1.40M USD.
Adakah IO akan naik lebih tinggi tahun ini?
IO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:40 (UTC+8)

IO (IO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IO-ke-USD

Jumlah

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.632 USD

Berdagang IO

IOUSDT
$0.632
$0.632$0.632
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan