Charged Particles Logo

Charged ParticlesHargae(IONX)

1 IONX ke USD Harga Langsung:

$0.001523
$0.001523$0.001523
0.00%1D
USD
Charged Particles (IONX) Carta Harga Langsung
Charged Particles (IONX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523
24J Rendah
$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523
24J Tinggi

$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523

$ 0.001523
$ 0.001523$ 0.001523

$ 2.74840838
$ 2.74840838$ 2.74840838

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

-4.82%

-4.82%

Charged Particles (IONX) harga masa nyata ialah $ 0.001523. Sepanjang 24 jam yang lalu, IONX didagangkan antara $ 0.001523 rendah dan $ 0.001523 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IONX sepanjang masa ialah $ 2.74840838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, IONX telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -4.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Charged Particles (IONX) Maklumat Pasaran

No.4966

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 152.30K
$ 152.30K$ 152.30K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Charged Particles ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran IONX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 152.30K.

Charged Particles (IONX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Charged Particles hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000012-0.79%
60 Hari$ -0.000017-1.11%
90 Hari$ +0.000195+14.68%
Perubahan Harga Charged Particles Hari Ini

Hari ini, IONX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariCharged Particles

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000012 (-0.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Charged Particles

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IONX mengalami perubahan sebanyak $ -0.000017 (-1.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Charged Particles

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000195 (+14.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Charged Particles (IONX)?

Semak Charged Particleshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Charged Particles (IONX)

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

Charged Particles tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Charged Particles pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IONX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Charged Particles di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Charged Particles anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Charged Particles Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Charged Particles (IONX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Charged Particles (IONX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Charged Particles.

Semak Charged Particles ramalan harga sekarang!

Tokenomik Charged Particles (IONX)

Memahami tokenomik Charged Particles (IONX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IONX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Charged Particles (IONX)

Mencari cara membeli Charged Particles? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Charged Particles di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IONX kepada Mata Wang Tempatan

1 Charged Particles(IONX) ke VND
40.077745
1 Charged Particles(IONX) ke AUD
A$0.00226927
1 Charged Particles(IONX) ke GBP
0.00111179
1 Charged Particles(IONX) ke EUR
0.00127932
1 Charged Particles(IONX) ke USD
$0.001523
1 Charged Particles(IONX) ke MYR
RM0.0063966
1 Charged Particles(IONX) ke TRY
0.06283898
1 Charged Particles(IONX) ke JPY
¥0.222358
1 Charged Particles(IONX) ke ARS
ARS$2.23640366
1 Charged Particles(IONX) ke RUB
0.1267136
1 Charged Particles(IONX) ke INR
0.13399354
1 Charged Particles(IONX) ke IDR
Rp24.96720912
1 Charged Particles(IONX) ke KRW
2.10068913
1 Charged Particles(IONX) ke PHP
0.08658255
1 Charged Particles(IONX) ke EGP
￡E.0.07322584
1 Charged Particles(IONX) ke BRL
R$0.00805667
1 Charged Particles(IONX) ke CAD
C$0.00208651
1 Charged Particles(IONX) ke BDT
0.1855014
1 Charged Particles(IONX) ke NGN
2.27651948
1 Charged Particles(IONX) ke COP
$5.92606915
1 Charged Particles(IONX) ke ZAR
R.0.02639359
1 Charged Particles(IONX) ke UAH
0.06270191
1 Charged Particles(IONX) ke VES
Bs0.24368
1 Charged Particles(IONX) ke CLP
$1.445327
1 Charged Particles(IONX) ke PKR
Rs0.43228832
1 Charged Particles(IONX) ke KZT
0.82412576
1 Charged Particles(IONX) ke THB
฿0.04823341
1 Charged Particles(IONX) ke TWD
NT$0.04582707
1 Charged Particles(IONX) ke AED
د.إ0.00558941
1 Charged Particles(IONX) ke CHF
Fr0.00118794
1 Charged Particles(IONX) ke HKD
HK$0.01184894
1 Charged Particles(IONX) ke AMD
֏0.5823952
1 Charged Particles(IONX) ke MAD
.د.م0.01366131
1 Charged Particles(IONX) ke MXN
$0.02784044
1 Charged Particles(IONX) ke SAR
ريال0.00571125
1 Charged Particles(IONX) ke PLN
0.00545234
1 Charged Particles(IONX) ke RON
лв0.00648798
1 Charged Particles(IONX) ke SEK
kr0.01402683
1 Charged Particles(IONX) ke BGN
лв0.00251295
1 Charged Particles(IONX) ke HUF
Ft0.49933078
1 Charged Particles(IONX) ke CZK
0.03117581
1 Charged Particles(IONX) ke KWD
د.ك0.000462992
1 Charged Particles(IONX) ke ILS
0.00507159
1 Charged Particles(IONX) ke AOA
Kz1.38832111
1 Charged Particles(IONX) ke BHD
.د.ب0.000574171
1 Charged Particles(IONX) ke BMD
$0.001523
1 Charged Particles(IONX) ke DKK
kr0.00956444
1 Charged Particles(IONX) ke HNL
L0.03994829
1 Charged Particles(IONX) ke MUR
0.06891575
1 Charged Particles(IONX) ke NAD
$0.02645451
1 Charged Particles(IONX) ke NOK
kr0.01484925
1 Charged Particles(IONX) ke NZD
$0.00252818
1 Charged Particles(IONX) ke PAB
B/.0.001523
1 Charged Particles(IONX) ke PGK
K0.00636614
1 Charged Particles(IONX) ke QAR
ر.ق0.00554372
1 Charged Particles(IONX) ke RSD
дин.0.15027441

Charged Particles Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Charged Particles, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Charged Particles Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Charged Particles

Berapakah nilai Charged Particles (IONX) hari ini?
Harga langsung IONX dalam USD ialah 0.001523 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IONX ke USD?
Harga semasa IONX ke USD ialah $ 0.001523. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Charged Particles?
Had pasaran untuk IONX ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IONX?
Bekalan edaran IONX ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IONX?
IONX mencapai harga ATH sebanyak 2.74840838 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IONX?
IONX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan IONX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IONXialah $ 0.00 USD.
Adakah IONX akan naik lebih tinggi tahun ini?
IONX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IONXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Charged Particles (IONX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

