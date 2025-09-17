Lagi Mengenai IOTA

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:41:03 (UTC+8)

MIOTAC (IOTA) Maklumat Harga (USD)

MIOTAC (IOTA) harga masa nyata ialah $ 0.1892. Sepanjang 24 jam yang lalu, IOTA didagangkan antara $ 0.1841 rendah dan $ 0.1905 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IOTA sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, IOTA telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +0.21% dalam 24 jam dan +0.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa MIOTAC ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 584.56K. Bekalan edaran IOTA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 3401744787. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 643.61M.

Jejaki perubahan harga untuk MIOTAC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

Perubahan Harga MIOTAC Hari Ini

Hari ini, IOTA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000396 (+0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMIOTAC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0209 (-9.95%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari MIOTAC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IOTA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0421 (-18.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari MIOTAC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0288 (+17.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga MIOTAC (IOTA)?

Semak MIOTAChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu MIOTAC (IOTA)

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

MIOTAC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus MIOTAC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IOTA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang MIOTAC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian MIOTAC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

MIOTAC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MIOTAC (IOTA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MIOTAC (IOTA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MIOTAC.

Semak MIOTAC ramalan harga sekarang!

Tokenomik MIOTAC (IOTA)

Memahami tokenomik MIOTAC (IOTA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IOTA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli MIOTAC (IOTA)

Mencari cara membeli MIOTAC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah MIOTAC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IOTA kepada Mata Wang Tempatan

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MIOTAC

Berapakah nilai MIOTAC (IOTA) hari ini?
Harga langsung IOTA dalam USD ialah 0.1892 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IOTA ke USD?
Harga semasa IOTA ke USD ialah $ 0.1892. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran MIOTAC?
Had pasaran untuk IOTA ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IOTA?
Bekalan edaran IOTA ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IOTA?
IOTA mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IOTA?
IOTA melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan IOTA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IOTAialah $ 584.56K USD.
Adakah IOTA akan naik lebih tinggi tahun ini?
IOTA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IOTAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:41:03 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

