Apakah itu IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

IoTeX Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IoTeX Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak IOTX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang IoTeX Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IoTeX Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IoTeX Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IoTeX Network (IOTX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IoTeX Network (IOTX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IoTeX Network.

Semak IoTeX Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik IoTeX Network (IOTX)

Memahami tokenomik IoTeX Network (IOTX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IOTX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IoTeX Network (IOTX)

Mencari cara membeli IoTeX Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IoTeX Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IOTX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

IoTeX Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IoTeX Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IoTeX Network Berapakah nilai IoTeX Network (IOTX) hari ini? Harga langsung IOTX dalam USD ialah 0.02679 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IOTX ke USD? $ 0.02679 . Lihat Harga semasa IOTX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IoTeX Network? Had pasaran untuk IOTX ialah $ 252.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IOTX? Bekalan edaran IOTX ialah 9.44B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IOTX? IOTX mencapai harga ATH sebanyak 0.2610923318933593 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IOTX? IOTX melihat harga ATL sebanyak 0.00123909173461 USD . Berapakah jumlah dagangan IOTX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IOTXialah $ 272.17K USD . Adakah IOTX akan naik lebih tinggi tahun ini? IOTX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IOTXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

IoTeX Network (IOTX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC