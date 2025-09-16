Lagi Mengenai IP

Maklumat Harga IP

Kertas putih IP

Laman Web Rasmi IP

Tokenomik IP

Ramalan Harga IP

Sejarah IP

IP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IP-ke-Fiat

IP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Story Logo

StoryHargae(IP)

1 IP ke USD Harga Langsung:

$9.636
$9.636$9.636
-0.57%1D
USD
Story (IP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:12 (UTC+8)

Story (IP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.013
$ 9.013$ 9.013
24J Rendah
$ 9.817
$ 9.817$ 9.817
24J Tinggi

$ 9.013
$ 9.013$ 9.013

$ 9.817
$ 9.817$ 9.817

$ 11.748602584377112
$ 11.748602584377112$ 11.748602584377112

$ 1
$ 1$ 1

+0.98%

-0.57%

-10.92%

-10.92%

Story (IP) harga masa nyata ialah $ 9.636. Sepanjang 24 jam yang lalu, IP didagangkan antara $ 9.013 rendah dan $ 9.817 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IP sepanjang masa ialah $ 11.748602584377112, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.

Dari segi prestasi jangka pendek, IP telah berubah sebanyak +0.98% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan -10.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Story (IP) Maklumat Pasaran

No.42

$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B

$ 5.10M
$ 5.10M$ 5.10M

$ 9.77B
$ 9.77B$ 9.77B

312.30M
312.30M 312.30M

--
----

1,013,634,520
1,013,634,520 1,013,634,520

0.07%

STORY

Had Pasaran semasa Story ialah $ 3.01B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.10M. Bekalan edaran IP ialah 312.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1013634520. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.77B.

Story (IP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Story hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.05524-0.57%
30 Hari$ +3.845+66.39%
60 Hari$ +4.959+106.02%
90 Hari$ +6.889+250.78%
Perubahan Harga Story Hari Ini

Hari ini, IP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.05524 (-0.57%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStory

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +3.845 (+66.39%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Story

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IP mengalami perubahan sebanyak $ +4.959 (+106.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Story

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +6.889 (+250.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Story (IP)?

Semak Storyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Story pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Story di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Story anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Story Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Story (IP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Story (IP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Story.

Semak Story ramalan harga sekarang!

Tokenomik Story (IP)

Memahami tokenomik Story (IP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Story (IP)

Mencari cara membeli Story? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Story di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IP kepada Mata Wang Tempatan

1 Story(IP) ke VND
253,571.34
1 Story(IP) ke AUD
A$14.454
1 Story(IP) ke GBP
7.03428
1 Story(IP) ke EUR
8.09424
1 Story(IP) ke USD
$9.636
1 Story(IP) ke MYR
RM40.4712
1 Story(IP) ke TRY
397.67772
1 Story(IP) ke JPY
¥1,406.856
1 Story(IP) ke ARS
ARS$14,087.63928
1 Story(IP) ke RUB
799.69164
1 Story(IP) ke INR
847.968
1 Story(IP) ke IDR
Rp157,967.18784
1 Story(IP) ke KRW
13,309.33956
1 Story(IP) ke PHP
547.3248
1 Story(IP) ke EGP
￡E.463.20252
1 Story(IP) ke BRL
R$51.0708
1 Story(IP) ke CAD
C$13.20132
1 Story(IP) ke BDT
1,173.6648
1 Story(IP) ke NGN
14,403.50736
1 Story(IP) ke COP
$37,640.625
1 Story(IP) ke ZAR
R.167.1846
1 Story(IP) ke UAH
396.71412
1 Story(IP) ke VES
Bs1,541.76
1 Story(IP) ke CLP
$9,144.564
1 Story(IP) ke PKR
Rs2,735.08224
1 Story(IP) ke KZT
5,214.23232
1 Story(IP) ke THB
฿305.17212
1 Story(IP) ke TWD
NT$289.85088
1 Story(IP) ke AED
د.إ35.36412
1 Story(IP) ke CHF
Fr7.51608
1 Story(IP) ke HKD
HK$74.96808
1 Story(IP) ke AMD
֏3,684.8064
1 Story(IP) ke MAD
.د.م86.43492
1 Story(IP) ke MXN
$176.72424
1 Story(IP) ke SAR
ريال36.135
1 Story(IP) ke PLN
34.59324
1 Story(IP) ke RON
лв41.14572
1 Story(IP) ke SEK
kr88.94028
1 Story(IP) ke BGN
лв15.8994
1 Story(IP) ke HUF
Ft3,169.66584
1 Story(IP) ke CZK
197.82708
1 Story(IP) ke KWD
د.ك2.929344
1 Story(IP) ke ILS
32.08788
1 Story(IP) ke AOA
Kz8,783.88852
1 Story(IP) ke BHD
.د.ب3.632772
1 Story(IP) ke BMD
$9.636
1 Story(IP) ke DKK
kr60.7068
1 Story(IP) ke HNL
L252.75228
1 Story(IP) ke MUR
436.029
1 Story(IP) ke NAD
$167.37732
1 Story(IP) ke NOK
kr94.24008
1 Story(IP) ke NZD
$16.09212
1 Story(IP) ke PAB
B/.9.636
1 Story(IP) ke PGK
K40.27848
1 Story(IP) ke QAR
ر.ق35.07504
1 Story(IP) ke RSD
дин.953.4822

Story Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Story, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Story Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Story

Berapakah nilai Story (IP) hari ini?
Harga langsung IP dalam USD ialah 9.636 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IP ke USD?
Harga semasa IP ke USD ialah $ 9.636. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Story?
Had pasaran untuk IP ialah $ 3.01B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IP?
Bekalan edaran IP ialah 312.30M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IP?
IP mencapai harga ATH sebanyak 11.748602584377112 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IP?
IP melihat harga ATL sebanyak 1 USD.
Berapakah jumlah dagangan IP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IPialah $ 5.10M USD.
Adakah IP akan naik lebih tinggi tahun ini?
IP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:12 (UTC+8)

Story (IP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan