Apakah itu Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Tokenomik Story (IP)

Memahami tokenomik Story (IP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Story Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Story, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Story Berapakah nilai Story (IP) hari ini? Harga langsung IP dalam USD ialah 9.636 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IP ke USD? $ 9.636 . Lihat Harga semasa IP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Story? Had pasaran untuk IP ialah $ 3.01B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IP? Bekalan edaran IP ialah 312.30M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IP? IP mencapai harga ATH sebanyak 11.748602584377112 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IP? IP melihat harga ATL sebanyak 1 USD . Berapakah jumlah dagangan IP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IPialah $ 5.10M USD . Adakah IP akan naik lebih tinggi tahun ini? IP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Story (IP) Kemas Kini Industri Penting

