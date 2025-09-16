Apakah itu IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IQ (IQ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IQ (IQ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IQ.

Tokenomik IQ (IQ)

Memahami tokenomik IQ (IQ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IQ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

IQ Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IQ, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IQ Berapakah nilai IQ (IQ) hari ini? Harga langsung IQ dalam USD ialah 0.003433 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IQ ke USD? $ 0.003433 . Lihat Harga semasa IQ ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IQ? Had pasaran untuk IQ ialah $ 79.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IQ? Bekalan edaran IQ ialah 23.07B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IQ? IQ mencapai harga ATH sebanyak 0.07653030008077621 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IQ? IQ melihat harga ATL sebanyak 0.000624084526758 USD . Berapakah jumlah dagangan IQ? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IQialah $ 129.22K USD . Adakah IQ akan naik lebih tinggi tahun ini? IQ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IQramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

IQ (IQ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

