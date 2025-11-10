IRIS Chain Harga Hari Ini

Harga langsung IRIS Chain (IRC) hari ini ialah $ 0, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IRC kepada USD penukaran adalah $ 0 setiap IRC.

IRIS Chain kini berada pada kedudukan #4125 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 IRC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IRC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.213517579217701, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04810106330111569.

Dalam prestasi jangka pendek, IRC dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 0.00.

IRIS Chain (IRC) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4125 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Jumlah Bekalan 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa IRIS Chain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran IRC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.