Tokenomik IRIS Chain (IRC)

Tokenomik IRIS Chain (IRC)

Lihat cerapan utama tentang IRIS Chain (IRC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:25:37 (UTC+8)
USD

IRIS Chain (IRC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk IRIS Chain (IRC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 110.00M
$ 110.00M$ 110.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.154
$ 0.154$ 0.154
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04810106330111569
$ 0.04810106330111569$ 0.04810106330111569
Harga Semasa:
$ 0.055
$ 0.055$ 0.055

IRIS Chain (IRC) Maklumat

IRIS Chain is an AI-powered blockchain ecosystem that integrates biometric iris recognition with decentralized data management to revolutionize personal healthcare. Users can scan their iris via smartphone or kiosk to receive instant AI-based health diagnostics while earning IRC tokens as rewards. These tokens can be used for health subscriptions, staking, or decentralized ID verification within the ecosystem. IRIS Chain’s mission is to empower individuals to monitor their health in real time while ensuring data privacy through blockchain technology.

Laman Web Rasmi:
https://www.irischain.io/
Kertas putih:
https://en.docs.irischain.io/
Peneroka Blok:
https://polygonscan.com/token/0xf9a3e803ed270cf0ca6cd76ea40b8cc8562cf93f

Tokenomik IRIS Chain (IRC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik IRIS Chain (IRC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token IRC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token IRC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik IRC, terokai IRC harga langsung token!

Cara Membeli IRC

Berminat untuk menambah IRIS Chain (IRC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli IRC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

IRIS Chain (IRC) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga IRC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

IRC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju IRC? Halaman ramalan harga IRC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi