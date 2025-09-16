Lagi Mengenai IRIS

$0.0011357
$0.0011357$0.0011357
+1.26%1D
IRISnet (IRIS) Carta Harga Langsung
IRISnet (IRIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0010647
$ 0.0010647$ 0.0010647
24J Rendah
$ 0.0012317
$ 0.0012317$ 0.0012317
24J Tinggi

$ 0.0010647
$ 0.0010647$ 0.0010647

$ 0.0012317
$ 0.0012317$ 0.0012317

$ 0.31768324
$ 0.31768324$ 0.31768324

$ 0.000234721767649552
$ 0.000234721767649552$ 0.000234721767649552

-0.13%

+1.26%

+14.19%

+14.19%

IRISnet (IRIS) harga masa nyata ialah $ 0.0011357. Sepanjang 24 jam yang lalu, IRIS didagangkan antara $ 0.0010647 rendah dan $ 0.0012317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IRIS sepanjang masa ialah $ 0.31768324, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000234721767649552.

Dari segi prestasi jangka pendek, IRIS telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +14.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IRISnet (IRIS) Maklumat Pasaran

No.1888

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

$ 56.18K
$ 56.18K$ 56.18K

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

1.61B
1.61B 1.61B

2,123,876,428.8293502
2,123,876,428.8293502 2,123,876,428.8293502

2019-04-08 00:00:00

$ 0.2575
$ 0.2575$ 0.2575

IRIS

Had Pasaran semasa IRISnet ialah $ 1.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.18K. Bekalan edaran IRIS ialah 1.61B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2123876428.8293502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.41M.

IRISnet (IRIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk IRISnet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000014132+1.26%
30 Hari$ +0.0000133+1.18%
60 Hari$ +0.0001873+19.74%
90 Hari$ +0.0003248+40.05%
Perubahan Harga IRISnet Hari Ini

Hari ini, IRIS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000014132 (+1.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIRISnet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000133 (+1.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari IRISnet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IRIS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0001873 (+19.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari IRISnet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0003248 (+40.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga IRISnet (IRIS)?

Semak IRISnethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

IRISnet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IRISnet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IRIS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang IRISnet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IRISnet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IRISnet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IRISnet (IRIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IRISnet (IRIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IRISnet.

Semak IRISnet ramalan harga sekarang!

Tokenomik IRISnet (IRIS)

Memahami tokenomik IRISnet (IRIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IRIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IRISnet (IRIS)

Mencari cara membeli IRISnet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IRISnet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IRIS kepada Mata Wang Tempatan

IRISnet Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IRISnet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web IRISnet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IRISnet

Berapakah nilai IRISnet (IRIS) hari ini?
Harga langsung IRIS dalam USD ialah 0.0011357 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IRIS ke USD?
Harga semasa IRIS ke USD ialah $ 0.0011357. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IRISnet?
Had pasaran untuk IRIS ialah $ 1.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IRIS?
Bekalan edaran IRIS ialah 1.61B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IRIS?
IRIS mencapai harga ATH sebanyak 0.31768324 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IRIS?
IRIS melihat harga ATL sebanyak 0.000234721767649552 USD.
Berapakah jumlah dagangan IRIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IRISialah $ 56.18K USD.
Adakah IRIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
IRIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IRISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:21 (UTC+8)

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

