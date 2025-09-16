Apakah itu IRISnet (IRIS)

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IRISnet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IRISnet Berapakah nilai IRISnet (IRIS) hari ini? Harga langsung IRIS dalam USD ialah 0.0011357 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IRIS ke USD? $ 0.0011357 . Lihat Harga semasa IRIS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran IRISnet? Had pasaran untuk IRIS ialah $ 1.83M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IRIS? Bekalan edaran IRIS ialah 1.61B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IRIS? IRIS mencapai harga ATH sebanyak 0.31768324 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IRIS? IRIS melihat harga ATL sebanyak 0.000234721767649552 USD . Berapakah jumlah dagangan IRIS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IRISialah $ 56.18K USD . Adakah IRIS akan naik lebih tinggi tahun ini? IRIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IRISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

