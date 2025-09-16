Lagi Mengenai IRON

Maklumat Harga IRON

Kertas putih IRON

Laman Web Rasmi IRON

Tokenomik IRON

Ramalan Harga IRON

Sejarah IRON

IRON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IRON-ke-Fiat

IRON Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Iron Fish Logo

Iron FishHargae(IRON)

1 IRON ke USD Harga Langsung:

$0.1821
$0.1821$0.1821
-1.03%1D
USD
Iron Fish (IRON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:29 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1745
$ 0.1745$ 0.1745
24J Rendah
$ 0.1845
$ 0.1845$ 0.1845
24J Tinggi

$ 0.1745
$ 0.1745$ 0.1745

$ 0.1845
$ 0.1845$ 0.1845

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696$ 0.07877187701738696

+0.05%

-1.03%

-2.36%

-2.36%

Iron Fish (IRON) harga masa nyata ialah $ 0.1821. Sepanjang 24 jam yang lalu, IRON didagangkan antara $ 0.1745 rendah dan $ 0.1845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IRON sepanjang masa ialah $ 7.636939574734836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07877187701738696.

Dari segi prestasi jangka pendek, IRON telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan -2.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Iron Fish (IRON) Maklumat Pasaran

No.4139

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.05K
$ 106.05K$ 106.05K

$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M

0.00
0.00 0.00

66,488,796.25
66,488,796.25 66,488,796.25

IRON

Had Pasaran semasa Iron Fish ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.05K. Bekalan edaran IRON ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 66488796.25. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.11M.

Iron Fish (IRON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Iron Fish hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001895-1.03%
30 Hari$ +0.0001+0.05%
60 Hari$ -0.0027-1.47%
90 Hari$ +0.0399+28.05%
Perubahan Harga Iron Fish Hari Ini

Hari ini, IRON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001895 (-1.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIron Fish

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001 (+0.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Iron Fish

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IRON mengalami perubahan sebanyak $ -0.0027 (-1.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Iron Fish

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0399 (+28.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Iron Fish (IRON)?

Semak Iron Fishhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Iron Fish pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IRON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Iron Fish di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Iron Fish anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Iron Fish Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Iron Fish (IRON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Iron Fish (IRON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Iron Fish.

Semak Iron Fish ramalan harga sekarang!

Tokenomik Iron Fish (IRON)

Memahami tokenomik Iron Fish (IRON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IRON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Iron Fish (IRON)

Mencari cara membeli Iron Fish? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Iron Fish di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IRON kepada Mata Wang Tempatan

1 Iron Fish(IRON) ke VND
4,791.9615
1 Iron Fish(IRON) ke AUD
A$0.271329
1 Iron Fish(IRON) ke GBP
0.132933
1 Iron Fish(IRON) ke EUR
0.152964
1 Iron Fish(IRON) ke USD
$0.1821
1 Iron Fish(IRON) ke MYR
RM0.76482
1 Iron Fish(IRON) ke TRY
7.517088
1 Iron Fish(IRON) ke JPY
¥26.7687
1 Iron Fish(IRON) ke ARS
ARS$267.007767
1 Iron Fish(IRON) ke RUB
15.074238
1 Iron Fish(IRON) ke INR
16.037547
1 Iron Fish(IRON) ke IDR
Rp2,985.245424
1 Iron Fish(IRON) ke KRW
251.866152
1 Iron Fish(IRON) ke PHP
10.366953
1 Iron Fish(IRON) ke EGP
￡E.8.762652
1 Iron Fish(IRON) ke BRL
R$0.966951
1 Iron Fish(IRON) ke CAD
C$0.249477
1 Iron Fish(IRON) ke BDT
22.17978
1 Iron Fish(IRON) ke NGN
272.195796
1 Iron Fish(IRON) ke COP
$711.328125
1 Iron Fish(IRON) ke ZAR
R.3.161256
1 Iron Fish(IRON) ke UAH
7.497057
1 Iron Fish(IRON) ke VES
Bs29.136
1 Iron Fish(IRON) ke CLP
$172.8129
1 Iron Fish(IRON) ke PKR
Rs51.687264
1 Iron Fish(IRON) ke KZT
98.537952
1 Iron Fish(IRON) ke THB
฿5.776212
1 Iron Fish(IRON) ke TWD
NT$5.492136
1 Iron Fish(IRON) ke AED
د.إ0.668307
1 Iron Fish(IRON) ke CHF
Fr0.143859
1 Iron Fish(IRON) ke HKD
HK$1.416738
1 Iron Fish(IRON) ke AMD
֏69.63504
1 Iron Fish(IRON) ke MAD
.د.م1.633437
1 Iron Fish(IRON) ke MXN
$3.334251
1 Iron Fish(IRON) ke SAR
ريال0.682875
1 Iron Fish(IRON) ke PLN
0.653739
1 Iron Fish(IRON) ke RON
лв0.779388
1 Iron Fish(IRON) ke SEK
kr1.684425
1 Iron Fish(IRON) ke BGN
лв0.300465
1 Iron Fish(IRON) ke HUF
Ft60.118494
1 Iron Fish(IRON) ke CZK
3.75126
1 Iron Fish(IRON) ke KWD
د.ك0.0555405
1 Iron Fish(IRON) ke ILS
0.608214
1 Iron Fish(IRON) ke AOA
Kz165.996897
1 Iron Fish(IRON) ke BHD
.د.ب0.0684696
1 Iron Fish(IRON) ke BMD
$0.1821
1 Iron Fish(IRON) ke DKK
kr1.150872
1 Iron Fish(IRON) ke HNL
L4.776483
1 Iron Fish(IRON) ke MUR
8.240025
1 Iron Fish(IRON) ke NAD
$3.163077
1 Iron Fish(IRON) ke NOK
kr1.786401
1 Iron Fish(IRON) ke NZD
$0.304107
1 Iron Fish(IRON) ke PAB
B/.0.1821
1 Iron Fish(IRON) ke PGK
K0.761178
1 Iron Fish(IRON) ke QAR
ر.ق0.662844
1 Iron Fish(IRON) ke RSD
дин.18.071604

Iron Fish Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Iron Fish, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Iron Fish Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Iron Fish

Berapakah nilai Iron Fish (IRON) hari ini?
Harga langsung IRON dalam USD ialah 0.1821 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IRON ke USD?
Harga semasa IRON ke USD ialah $ 0.1821. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Iron Fish?
Had pasaran untuk IRON ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IRON?
Bekalan edaran IRON ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IRON?
IRON mencapai harga ATH sebanyak 7.636939574734836 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IRON?
IRON melihat harga ATL sebanyak 0.07877187701738696 USD.
Berapakah jumlah dagangan IRON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IRONialah $ 106.05K USD.
Adakah IRON akan naik lebih tinggi tahun ini?
IRON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IRONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:29 (UTC+8)

Iron Fish (IRON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IRON-ke-USD

Jumlah

IRON
IRON
USD
USD

1 IRON = 0.1821 USD

Berdagang IRON

IRONUSDT
$0.1821
$0.1821$0.1821
-0.86%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan