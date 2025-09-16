Apakah itu Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Iron Fish (IRON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Iron Fish (IRON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Iron Fish.

Tokenomik Iron Fish (IRON)

Memahami tokenomik Iron Fish (IRON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IRON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Iron Fish (IRON)

Iron Fish Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Iron Fish, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Iron Fish (IRON) hari ini? Harga langsung IRON dalam USD ialah 0.1821 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa IRON ke USD? $ 0.1821 . Apakah had pasaran Iron Fish? Had pasaran untuk IRON ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran IRON? Bekalan edaran IRON ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IRON? IRON mencapai harga ATH sebanyak 7.636939574734836 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IRON? IRON melihat harga ATL sebanyak 0.07877187701738696 USD . Berapakah jumlah dagangan IRON? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IRONialah $ 106.05K USD .

Iron Fish (IRON) Kemas Kini Industri Penting

