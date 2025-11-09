IncomRWA Harga Hari Ini

Harga langsung IncomRWA (IRWA) hari ini ialah $ 0.01871, dengan 0.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IRWA kepada USD penukaran adalah $ 0.01871 setiap IRWA.

IncomRWA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- IRWA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IRWA didagangkan antara $ 0.01852 (rendah) dan $ 0.0192 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, IRWA dipindahkan -0.32% dalam sejam terakhir dan +2.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 77.42K.

IncomRWA (IRWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BASE

