ISKRA Token Logo

ISKRA TokenHargae(ISK)

1 ISK ke USD Harga Langsung:

$0.00402
$0.00402$0.00402
-0.24%1D
USD
ISKRA Token (ISK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:32:31 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00402
$ 0.00402$ 0.00402
24J Rendah
$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041
24J Tinggi

$ 0.00402
$ 0.00402$ 0.00402

$ 0.0041
$ 0.0041$ 0.0041

$ 0.6174141988689682
$ 0.6174141988689682$ 0.6174141988689682

$ 0.003558451112001086
$ 0.003558451112001086$ 0.003558451112001086

-0.25%

-0.24%

+7.77%

+7.77%

ISKRA Token (ISK) harga masa nyata ialah $ 0.00402. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISK didagangkan antara $ 0.00402 rendah dan $ 0.0041 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISK sepanjang masa ialah $ 0.6174141988689682, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003558451112001086.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISK telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +7.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ISKRA Token (ISK) Maklumat Pasaran

No.1998

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

383.17M
383.17M 383.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

38.31%

BASE

Had Pasaran semasa ISKRA Token ialah $ 1.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.06K. Bekalan edaran ISK ialah 383.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996852899.71. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.02M.

ISKRA Token (ISK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ISKRA Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000097-0.24%
30 Hari$ +0.00011+2.81%
60 Hari$ -0.00035-8.01%
90 Hari$ -0.00125-23.72%
Perubahan Harga ISKRA Token Hari Ini

Hari ini, ISK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000097 (-0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariISKRA Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00011 (+2.81%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ISKRA Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ISK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00035 (-8.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ISKRA Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00125 (-23.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ISKRA Token (ISK)?

Semak ISKRA Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ISKRA Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ISK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ISKRA Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ISKRA Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ISKRA Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ISKRA Token (ISK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ISKRA Token (ISK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ISKRA Token.

Semak ISKRA Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik ISKRA Token (ISK)

Memahami tokenomik ISKRA Token (ISK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ISKRA Token (ISK)

Mencari cara membeli ISKRA Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ISKRA Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ISK kepada Mata Wang Tempatan

1 ISKRA Token(ISK) ke VND
105.7863
1 ISKRA Token(ISK) ke AUD
A$0.0059898
1 ISKRA Token(ISK) ke GBP
0.0029346
1 ISKRA Token(ISK) ke EUR
0.0033768
1 ISKRA Token(ISK) ke USD
$0.00402
1 ISKRA Token(ISK) ke MYR
RM0.016884
1 ISKRA Token(ISK) ke TRY
0.1658652
1 ISKRA Token(ISK) ke JPY
¥0.58692
1 ISKRA Token(ISK) ke ARS
ARS$5.9030484
1 ISKRA Token(ISK) ke RUB
0.334464
1 ISKRA Token(ISK) ke INR
0.3536796
1 ISKRA Token(ISK) ke IDR
Rp65.9016288
1 ISKRA Token(ISK) ke KRW
5.5448262
1 ISKRA Token(ISK) ke PHP
0.228537
1 ISKRA Token(ISK) ke EGP
￡E.0.1932816
1 ISKRA Token(ISK) ke BRL
R$0.0212658
1 ISKRA Token(ISK) ke CAD
C$0.0055074
1 ISKRA Token(ISK) ke BDT
0.489636
1 ISKRA Token(ISK) ke NGN
6.0089352
1 ISKRA Token(ISK) ke COP
$15.642021
1 ISKRA Token(ISK) ke ZAR
R.0.0696666
1 ISKRA Token(ISK) ke UAH
0.1655034
1 ISKRA Token(ISK) ke VES
Bs0.6432
1 ISKRA Token(ISK) ke CLP
$3.81498
1 ISKRA Token(ISK) ke PKR
Rs1.1410368
1 ISKRA Token(ISK) ke KZT
2.1753024
1 ISKRA Token(ISK) ke THB
฿0.1273134
1 ISKRA Token(ISK) ke TWD
NT$0.1209618
1 ISKRA Token(ISK) ke AED
د.إ0.0147534
1 ISKRA Token(ISK) ke CHF
Fr0.0031356
1 ISKRA Token(ISK) ke HKD
HK$0.0312756
1 ISKRA Token(ISK) ke AMD
֏1.537248
1 ISKRA Token(ISK) ke MAD
.د.م0.0360594
1 ISKRA Token(ISK) ke MXN
$0.0734856
1 ISKRA Token(ISK) ke SAR
ريال0.015075
1 ISKRA Token(ISK) ke PLN
0.0143916
1 ISKRA Token(ISK) ke RON
лв0.0171252
1 ISKRA Token(ISK) ke SEK
kr0.0370242
1 ISKRA Token(ISK) ke BGN
лв0.006633
1 ISKRA Token(ISK) ke HUF
Ft1.3179972
1 ISKRA Token(ISK) ke CZK
0.0822894
1 ISKRA Token(ISK) ke KWD
د.ك0.00122208
1 ISKRA Token(ISK) ke ILS
0.0133866
1 ISKRA Token(ISK) ke AOA
Kz3.6645114
1 ISKRA Token(ISK) ke BHD
.د.ب0.00151554
1 ISKRA Token(ISK) ke BMD
$0.00402
1 ISKRA Token(ISK) ke DKK
kr0.0252456
1 ISKRA Token(ISK) ke HNL
L0.1054446
1 ISKRA Token(ISK) ke MUR
0.181905
1 ISKRA Token(ISK) ke NAD
$0.0698274
1 ISKRA Token(ISK) ke NOK
kr0.039195
1 ISKRA Token(ISK) ke NZD
$0.0066732
1 ISKRA Token(ISK) ke PAB
B/.0.00402
1 ISKRA Token(ISK) ke PGK
K0.0168036
1 ISKRA Token(ISK) ke QAR
ر.ق0.0146328
1 ISKRA Token(ISK) ke RSD
дин.0.3966534

ISKRA Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ISKRA Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ISKRA Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ISKRA Token

Berapakah nilai ISKRA Token (ISK) hari ini?
Harga langsung ISK dalam USD ialah 0.00402 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISK ke USD?
Harga semasa ISK ke USD ialah $ 0.00402. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ISKRA Token?
Had pasaran untuk ISK ialah $ 1.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISK?
Bekalan edaran ISK ialah 383.17M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISK?
ISK mencapai harga ATH sebanyak 0.6174141988689682 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISK?
ISK melihat harga ATL sebanyak 0.003558451112001086 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISKialah $ 1.06K USD.
Adakah ISK akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:32:31 (UTC+8)

ISKRA Token (ISK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
