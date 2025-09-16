Apakah itu Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nifty Island pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak ISLAND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Nifty Island di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nifty Island anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nifty Island Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nifty Island (ISLAND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nifty Island (ISLAND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nifty Island.

Semak Nifty Island ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nifty Island (ISLAND)

Memahami tokenomik Nifty Island (ISLAND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISLAND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nifty Island (ISLAND)

Mencari cara membeli Nifty Island? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nifty Island di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ISLAND kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Nifty Island Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nifty Island, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nifty Island Berapakah nilai Nifty Island (ISLAND) hari ini? Harga langsung ISLAND dalam USD ialah 0.013279 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ISLAND ke USD? $ 0.013279 . Lihat Harga semasa ISLAND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nifty Island? Had pasaran untuk ISLAND ialah $ 2.01M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ISLAND? Bekalan edaran ISLAND ialah 151.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISLAND? ISLAND mencapai harga ATH sebanyak 0.2917950312440039 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISLAND? ISLAND melihat harga ATL sebanyak 0.009059406634082372 USD . Berapakah jumlah dagangan ISLAND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISLANDialah $ 50.83K USD . Adakah ISLAND akan naik lebih tinggi tahun ini? ISLAND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISLANDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nifty Island (ISLAND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC