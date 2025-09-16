Lagi Mengenai ISLAND

Nifty Island Logo

Nifty IslandHargae(ISLAND)

1 ISLAND ke USD Harga Langsung:

$0.013279
-0.47%1D
USD
Nifty Island (ISLAND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:54 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.013118
24J Rendah
$ 0.013452
24J Tinggi

$ 0.013118
$ 0.013452
$ 0.2917950312440039
$ 0.009059406634082372
+0.44%

-0.47%

+11.20%

+11.20%

Nifty Island (ISLAND) harga masa nyata ialah $ 0.013279. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISLAND didagangkan antara $ 0.013118 rendah dan $ 0.013452 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISLAND sepanjang masa ialah $ 0.2917950312440039, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.009059406634082372.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISLAND telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -0.47% dalam 24 jam dan +11.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nifty Island (ISLAND) Maklumat Pasaran

No.1865

$ 2.01M
$ 50.83K
$ 13.28M
151.00M
1,000,000,000
936,003,886.896365
15.10%

ETH

Had Pasaran semasa Nifty Island ialah $ 2.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.83K. Bekalan edaran ISLAND ialah 151.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 936003886.896365. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.28M.

Nifty Island (ISLAND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Nifty Island hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00006271-0.47%
30 Hari$ -0.000551-3.99%
60 Hari$ -0.00073-5.22%
90 Hari$ -0.001261-8.68%
Perubahan Harga Nifty Island Hari Ini

Hari ini, ISLAND mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00006271 (-0.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNifty Island

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000551 (-3.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Nifty Island

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ISLAND mengalami perubahan sebanyak $ -0.00073 (-5.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Nifty Island

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.001261 (-8.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Nifty Island (ISLAND)?

Semak Nifty Islandhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Nifty Island pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ISLAND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Nifty Island di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Nifty Island anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Nifty Island Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nifty Island (ISLAND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nifty Island (ISLAND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nifty Island.

Semak Nifty Island ramalan harga sekarang!

Tokenomik Nifty Island (ISLAND)

Memahami tokenomik Nifty Island (ISLAND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISLAND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Nifty Island (ISLAND)

Mencari cara membeli Nifty Island? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Nifty Island di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ISLAND kepada Mata Wang Tempatan

1 Nifty Island(ISLAND) ke VND
1 Nifty Island(ISLAND) ke AUD
1 Nifty Island(ISLAND) ke GBP
1 Nifty Island(ISLAND) ke EUR
1 Nifty Island(ISLAND) ke USD
1 Nifty Island(ISLAND) ke MYR
1 Nifty Island(ISLAND) ke TRY
1 Nifty Island(ISLAND) ke JPY
1 Nifty Island(ISLAND) ke ARS
1 Nifty Island(ISLAND) ke RUB
1 Nifty Island(ISLAND) ke INR
1 Nifty Island(ISLAND) ke IDR
1 Nifty Island(ISLAND) ke KRW
1 Nifty Island(ISLAND) ke PHP
1 Nifty Island(ISLAND) ke EGP
1 Nifty Island(ISLAND) ke BRL
1 Nifty Island(ISLAND) ke CAD
1 Nifty Island(ISLAND) ke BDT
1 Nifty Island(ISLAND) ke NGN
1 Nifty Island(ISLAND) ke COP
1 Nifty Island(ISLAND) ke ZAR
1 Nifty Island(ISLAND) ke UAH
1 Nifty Island(ISLAND) ke VES
1 Nifty Island(ISLAND) ke CLP
1 Nifty Island(ISLAND) ke PKR
1 Nifty Island(ISLAND) ke KZT
1 Nifty Island(ISLAND) ke THB
1 Nifty Island(ISLAND) ke TWD
1 Nifty Island(ISLAND) ke AED
1 Nifty Island(ISLAND) ke CHF
1 Nifty Island(ISLAND) ke HKD
1 Nifty Island(ISLAND) ke AMD
1 Nifty Island(ISLAND) ke MAD
1 Nifty Island(ISLAND) ke MXN
1 Nifty Island(ISLAND) ke SAR
1 Nifty Island(ISLAND) ke PLN
1 Nifty Island(ISLAND) ke RON
1 Nifty Island(ISLAND) ke SEK
1 Nifty Island(ISLAND) ke BGN
1 Nifty Island(ISLAND) ke HUF
1 Nifty Island(ISLAND) ke CZK
1 Nifty Island(ISLAND) ke KWD
1 Nifty Island(ISLAND) ke ILS
1 Nifty Island(ISLAND) ke AOA
1 Nifty Island(ISLAND) ke BHD
1 Nifty Island(ISLAND) ke BMD
1 Nifty Island(ISLAND) ke DKK
1 Nifty Island(ISLAND) ke HNL
1 Nifty Island(ISLAND) ke MUR
1 Nifty Island(ISLAND) ke NAD
1 Nifty Island(ISLAND) ke NOK
1 Nifty Island(ISLAND) ke NZD
1 Nifty Island(ISLAND) ke PAB
1 Nifty Island(ISLAND) ke PGK
1 Nifty Island(ISLAND) ke QAR
1 Nifty Island(ISLAND) ke RSD
дин.1.31448821

Nifty Island Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Nifty Island, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Nifty Island Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nifty Island

Berapakah nilai Nifty Island (ISLAND) hari ini?
Harga langsung ISLAND dalam USD ialah 0.013279 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISLAND ke USD?
Harga semasa ISLAND ke USD ialah $ 0.013279. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nifty Island?
Had pasaran untuk ISLAND ialah $ 2.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISLAND?
Bekalan edaran ISLAND ialah 151.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISLAND?
ISLAND mencapai harga ATH sebanyak 0.2917950312440039 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISLAND?
ISLAND melihat harga ATL sebanyak 0.009059406634082372 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISLAND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISLANDialah $ 50.83K USD.
Adakah ISLAND akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISLAND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISLANDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:54:54 (UTC+8)

Nifty Island (ISLAND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

