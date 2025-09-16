Lagi Mengenai ISLM

Islamic Coin Logo

Islamic CoinHargae(ISLM)

$0.01926
-4.74%1D
USD
Islamic Coin (ISLM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:01 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Maklumat Harga (USD)

$ 0.01884
24J Rendah
$ 0.02271
24J Tinggi

$ 0.01884
$ 0.02271
$ 0.08164389016452497
$ 0.019670921996285912
+1.74%

-4.74%

+0.20%

+0.20%

Islamic Coin (ISLM) harga masa nyata ialah $ 0.01926. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISLM didagangkan antara $ 0.01884 rendah dan $ 0.02271 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISLM sepanjang masa ialah $ 0.08164389016452497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.019670921996285912.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISLM telah berubah sebanyak +1.74% sejak sejam yang lalu, -4.74% dalam 24 jam dan +0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Islamic Coin (ISLM) Maklumat Pasaran

No.9380

$ 40.45M
$ 49.63K
$ 389.69M
2.10B
20,233,077,092.572197
ISLMEVM

Had Pasaran semasa Islamic Coin ialah $ 40.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 49.63K. Bekalan edaran ISLM ialah 2.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 20233077092.572197. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 389.69M.

Islamic Coin (ISLM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Islamic Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009583-4.74%
30 Hari$ -0.00125-6.10%
60 Hari$ -0.01004-34.27%
90 Hari$ -0.00738-27.71%
Perubahan Harga Islamic Coin Hari Ini

Hari ini, ISLM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0009583 (-4.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIslamic Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00125 (-6.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Islamic Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ISLM mengalami perubahan sebanyak $ -0.01004 (-34.27%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Islamic Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00738 (-27.71%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Islamic Coin (ISLM)?

Semak Islamic Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Islamic Coin (ISLM)

Islamic Coin (ISLM) is the native currency of HAQQ, an ethics-first L1 blockchain that brings together sustainability-centered developers, validators, open-source contributors, and Muslim innovators in sustainable finance.

Islamic Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Islamic Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ISLM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Islamic Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Islamic Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Islamic Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Islamic Coin (ISLM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Islamic Coin (ISLM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Islamic Coin.

Semak Islamic Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Islamic Coin (ISLM)

Memahami tokenomik Islamic Coin (ISLM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISLM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Islamic Coin (ISLM)

Mencari cara membeli Islamic Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Islamic Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ISLM kepada Mata Wang Tempatan

Islamic Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Islamic Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Islamic Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Islamic Coin

Berapakah nilai Islamic Coin (ISLM) hari ini?
Harga langsung ISLM dalam USD ialah 0.01926 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISLM ke USD?
Harga semasa ISLM ke USD ialah $ 0.01926. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Islamic Coin?
Had pasaran untuk ISLM ialah $ 40.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISLM?
Bekalan edaran ISLM ialah 2.10B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISLM?
ISLM mencapai harga ATH sebanyak 0.08164389016452497 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISLM?
ISLM melihat harga ATL sebanyak 0.019670921996285912 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISLM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISLMialah $ 49.63K USD.
Adakah ISLM akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISLM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISLMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

