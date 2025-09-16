Lagi Mengenai ISP

Maklumat Harga ISP

Kertas putih ISP

Laman Web Rasmi ISP

Tokenomik ISP

Ramalan Harga ISP

Sejarah ISP

ISP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang ISP-ke-Fiat

ISP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Ispolink Token Logo

Ispolink TokenHargae(ISP)

1 ISP ke USD Harga Langsung:

$0.0003081
$0.0003081$0.0003081
+2.05%1D
USD
Ispolink Token (ISP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:36 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002711
$ 0.0002711$ 0.0002711
24J Rendah
$ 0.0003165
$ 0.0003165$ 0.0003165
24J Tinggi

$ 0.0002711
$ 0.0002711$ 0.0002711

$ 0.0003165
$ 0.0003165$ 0.0003165

$ 0.018843901638805196
$ 0.018843901638805196$ 0.018843901638805196

$ 0.000272950122589025
$ 0.000272950122589025$ 0.000272950122589025

+1.44%

+2.05%

+0.68%

+0.68%

Ispolink Token (ISP) harga masa nyata ialah $ 0.0003081. Sepanjang 24 jam yang lalu, ISP didagangkan antara $ 0.0002711 rendah dan $ 0.0003165 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ISP sepanjang masa ialah $ 0.018843901638805196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000272950122589025.

Dari segi prestasi jangka pendek, ISP telah berubah sebanyak +1.44% sejak sejam yang lalu, +2.05% dalam 24 jam dan +0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ispolink Token (ISP) Maklumat Pasaran

No.1779

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

$ 100.36K
$ 100.36K$ 100.36K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

7.84B
7.84B 7.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Ispolink Token ialah $ 2.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.36K. Bekalan edaran ISP ialah 7.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.08M.

Ispolink Token (ISP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ispolink Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006189+2.05%
30 Hari$ -0.0000794-20.50%
60 Hari$ -0.0000613-16.60%
90 Hari$ -0.0000018-0.59%
Perubahan Harga Ispolink Token Hari Ini

Hari ini, ISP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000006189 (+2.05%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIspolink Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000794 (-20.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ispolink Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ISP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000613 (-16.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ispolink Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000018 (-0.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ispolink Token (ISP)?

Semak Ispolink Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ispolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Ispolink Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ispolink Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ISP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ispolink Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ispolink Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ispolink Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ispolink Token (ISP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ispolink Token (ISP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ispolink Token.

Semak Ispolink Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ispolink Token (ISP)

Memahami tokenomik Ispolink Token (ISP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ISP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ispolink Token (ISP)

Mencari cara membeli Ispolink Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ispolink Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ISP kepada Mata Wang Tempatan

1 Ispolink Token(ISP) ke VND
8.1076515
1 Ispolink Token(ISP) ke AUD
A$0.000459069
1 Ispolink Token(ISP) ke GBP
0.000224913
1 Ispolink Token(ISP) ke EUR
0.000258804
1 Ispolink Token(ISP) ke USD
$0.0003081
1 Ispolink Token(ISP) ke MYR
RM0.00129402
1 Ispolink Token(ISP) ke TRY
0.012718368
1 Ispolink Token(ISP) ke JPY
¥0.0452907
1 Ispolink Token(ISP) ke ARS
ARS$0.451757787
1 Ispolink Token(ISP) ke RUB
0.025504518
1 Ispolink Token(ISP) ke INR
0.027134367
1 Ispolink Token(ISP) ke IDR
Rp5.050818864
1 Ispolink Token(ISP) ke KRW
0.426139272
1 Ispolink Token(ISP) ke PHP
0.017540133
1 Ispolink Token(ISP) ke EGP
￡E.0.014825772
1 Ispolink Token(ISP) ke BRL
R$0.001636011
1 Ispolink Token(ISP) ke CAD
C$0.000422097
1 Ispolink Token(ISP) ke BDT
0.03752658
1 Ispolink Token(ISP) ke NGN
0.460535556
1 Ispolink Token(ISP) ke COP
$1.203515625
1 Ispolink Token(ISP) ke ZAR
R.0.005348616
1 Ispolink Token(ISP) ke UAH
0.012684477
1 Ispolink Token(ISP) ke VES
Bs0.049296
1 Ispolink Token(ISP) ke CLP
$0.2923869
1 Ispolink Token(ISP) ke PKR
Rs0.087451104
1 Ispolink Token(ISP) ke KZT
0.166719072
1 Ispolink Token(ISP) ke THB
฿0.009772932
1 Ispolink Token(ISP) ke TWD
NT$0.009292296
1 Ispolink Token(ISP) ke AED
د.إ0.001130727
1 Ispolink Token(ISP) ke CHF
Fr0.000243399
1 Ispolink Token(ISP) ke HKD
HK$0.002397018
1 Ispolink Token(ISP) ke AMD
֏0.11781744
1 Ispolink Token(ISP) ke MAD
.د.م0.002763657
1 Ispolink Token(ISP) ke MXN
$0.005641311
1 Ispolink Token(ISP) ke SAR
ريال0.001155375
1 Ispolink Token(ISP) ke PLN
0.001106079
1 Ispolink Token(ISP) ke RON
лв0.001318668
1 Ispolink Token(ISP) ke SEK
kr0.002849925
1 Ispolink Token(ISP) ke BGN
лв0.000508365
1 Ispolink Token(ISP) ke HUF
Ft0.101716134
1 Ispolink Token(ISP) ke CZK
0.00634686
1 Ispolink Token(ISP) ke KWD
د.ك0.0000939705
1 Ispolink Token(ISP) ke ILS
0.001029054
1 Ispolink Token(ISP) ke AOA
Kz0.280854717
1 Ispolink Token(ISP) ke BHD
.د.ب0.0001158456
1 Ispolink Token(ISP) ke BMD
$0.0003081
1 Ispolink Token(ISP) ke DKK
kr0.001947192
1 Ispolink Token(ISP) ke HNL
L0.008081463
1 Ispolink Token(ISP) ke MUR
0.013941525
1 Ispolink Token(ISP) ke NAD
$0.005351697
1 Ispolink Token(ISP) ke NOK
kr0.003022461
1 Ispolink Token(ISP) ke NZD
$0.000514527
1 Ispolink Token(ISP) ke PAB
B/.0.0003081
1 Ispolink Token(ISP) ke PGK
K0.001287858
1 Ispolink Token(ISP) ke QAR
ر.ق0.001121484
1 Ispolink Token(ISP) ke RSD
дин.0.030575844

Ispolink Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ispolink Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Ispolink Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ispolink Token

Berapakah nilai Ispolink Token (ISP) hari ini?
Harga langsung ISP dalam USD ialah 0.0003081 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ISP ke USD?
Harga semasa ISP ke USD ialah $ 0.0003081. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ispolink Token?
Had pasaran untuk ISP ialah $ 2.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ISP?
Bekalan edaran ISP ialah 7.84B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ISP?
ISP mencapai harga ATH sebanyak 0.018843901638805196 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ISP?
ISP melihat harga ATL sebanyak 0.000272950122589025 USD.
Berapakah jumlah dagangan ISP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ISPialah $ 100.36K USD.
Adakah ISP akan naik lebih tinggi tahun ini?
ISP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ISPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:36 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator ISP-ke-USD

Jumlah

ISP
ISP
USD
USD

1 ISP = 0.0003081 USD

Berdagang ISP

ISPUSDT
$0.0003081
$0.0003081$0.0003081
+2.29%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan