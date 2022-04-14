Tokenomik Ispolink Token (ISP)

Tokenomik Ispolink Token (ISP)

Lihat cerapan utama tentang Ispolink Token (ISP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ispolink Token (ISP) Maklumat

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Laman Web Rasmi:
https://ispolink.com/
Kertas putih:
https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Ispolink Token (ISP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ispolink Token (ISP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.38M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 7.86B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0189
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000272950122589025
Harga Semasa:
$ 0.0003023
Tokenomik Ispolink Token (ISP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ispolink Token (ISP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ISP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ISP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ISP, terokai ISP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.