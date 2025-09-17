Apakah itu Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA)

Memahami tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ITHACA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Ithaca Protocol Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ithaca Protocol Berapakah nilai Ithaca Protocol (ITHACA) hari ini? Harga langsung ITHACA dalam USD ialah 0.006674 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ITHACA ke USD? $ 0.006674 . Lihat Harga semasa ITHACA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ithaca Protocol? Had pasaran untuk ITHACA ialah $ 532.49K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ITHACA? Bekalan edaran ITHACA ialah 79.79M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ITHACA? ITHACA mencapai harga ATH sebanyak 0.18434736365349902 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ITHACA? ITHACA melihat harga ATL sebanyak 0.004934531351990261 USD . Berapakah jumlah dagangan ITHACA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ITHACAialah $ 58.40K USD . Adakah ITHACA akan naik lebih tinggi tahun ini? ITHACA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ITHACAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

