Ithaca ProtocolHargae(ITHACA)

1 ITHACA ke USD Harga Langsung:

$0.006674
+0.15%1D
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:32:45 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006619
24J Rendah
$ 0.006752
24J Tinggi

$ 0.006619
$ 0.006752
$ 0.18434736365349902
$ 0.004934531351990261
+0.10%

+0.15%

-6.61%

-6.61%

Ithaca Protocol (ITHACA) harga masa nyata ialah $ 0.006674. Sepanjang 24 jam yang lalu, ITHACA didagangkan antara $ 0.006619 rendah dan $ 0.006752 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ITHACA sepanjang masa ialah $ 0.18434736365349902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.004934531351990261.

Dari segi prestasi jangka pendek, ITHACA telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan -6.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ithaca Protocol (ITHACA) Maklumat Pasaran

No.2472

$ 532.49K
$ 58.40K
$ 6.67M
79.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.97%

BSC

Had Pasaran semasa Ithaca Protocol ialah $ 532.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.40K. Bekalan edaran ITHACA ialah 79.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.67M.

Ithaca Protocol (ITHACA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ithaca Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001+0.15%
30 Hari$ -0.000696-9.45%
60 Hari$ -0.002346-26.01%
90 Hari$ -0.000166-2.43%
Perubahan Harga Ithaca Protocol Hari Ini

Hari ini, ITHACA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIthaca Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000696 (-9.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ithaca Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, ITHACA mengalami perubahan sebanyak $ -0.002346 (-26.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ithaca Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000166 (-2.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ithaca Protocol (ITHACA)?

Semak Ithaca Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Ithaca Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak ITHACA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Ithaca Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Ithaca Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Ithaca Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ithaca Protocol (ITHACA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ithaca Protocol (ITHACA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ithaca Protocol.

Semak Ithaca Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA)

Memahami tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ITHACA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Ithaca Protocol (ITHACA)

Mencari cara membeli Ithaca Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Ithaca Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

ITHACA kepada Mata Wang Tempatan

1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke VND
175.62631
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke AUD
A$0.00994426
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke GBP
0.00487202
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke EUR
0.00560616
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke USD
$0.006674
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke MYR
RM0.0280308
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke TRY
0.27536924
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke JPY
¥0.974404
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke ARS
ARS$9.80023508
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke RUB
0.5552768
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke INR
0.58717852
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke IDR
Rp109.40981856
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke KRW
9.20551494
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke PHP
0.3794169
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke EGP
￡E.0.32088592
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke BRL
R$0.03530546
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke CAD
C$0.00914338
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke BDT
0.8128932
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke NGN
9.97602824
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke COP
$25.9688677
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke ZAR
R.0.11566042
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke UAH
0.27476858
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke VES
Bs1.06784
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke CLP
$6.333626
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke PKR
Rs1.89434816
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke KZT
3.61143488
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke THB
฿0.21136558
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke TWD
NT$0.20082066
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke AED
د.إ0.02449358
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke CHF
Fr0.00520572
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke HKD
HK$0.05192372
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke AMD
֏2.5521376
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke MAD
.د.م0.05986578
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke MXN
$0.12200072
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke SAR
ريال0.0250275
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke PLN
0.02389292
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke RON
лв0.02843124
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke SEK
kr0.06146754
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke BGN
лв0.0110121
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke HUF
Ft2.18813764
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke CZK
0.13661678
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke KWD
د.ك0.002028896
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke ILS
0.02222442
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke AOA
Kz6.08381818
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke BHD
.د.ب0.002516098
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke BMD
$0.006674
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke DKK
kr0.04191272
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke HNL
L0.17505902
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke MUR
0.3019985
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke NAD
$0.11592738
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke NOK
kr0.0650715
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke NZD
$0.01107884
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke PAB
B/.0.006674
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke PGK
K0.02789732
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke QAR
ر.ق0.02429336
1 Ithaca Protocol(ITHACA) ke RSD
дин.0.65852358

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ithaca Protocol

Berapakah nilai Ithaca Protocol (ITHACA) hari ini?
Harga langsung ITHACA dalam USD ialah 0.006674 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ITHACA ke USD?
Harga semasa ITHACA ke USD ialah $ 0.006674. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ithaca Protocol?
Had pasaran untuk ITHACA ialah $ 532.49K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ITHACA?
Bekalan edaran ITHACA ialah 79.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ITHACA?
ITHACA mencapai harga ATH sebanyak 0.18434736365349902 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ITHACA?
ITHACA melihat harga ATL sebanyak 0.004934531351990261 USD.
Berapakah jumlah dagangan ITHACA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ITHACAialah $ 58.40K USD.
Adakah ITHACA akan naik lebih tinggi tahun ini?
ITHACA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ITHACAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:32:45 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

