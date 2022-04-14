Tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA)

Lihat cerapan utama tentang Ithaca Protocol (ITHACA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Ithaca Protocol (ITHACA) Maklumat

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Laman Web Rasmi:
https://www.ithacaprotocol.io/
Kertas putih:
https://docs.ithacaprotocol.io/docs/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca

Ithaca Protocol (ITHACA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ithaca Protocol (ITHACA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 533.05K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 79.79M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.68M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.14663
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.004934531351990261
Harga Semasa:
$ 0.006681
Tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ithaca Protocol (ITHACA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ITHACA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ITHACA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ITHACA, terokai ITHACA harga langsung token!

Penafian

