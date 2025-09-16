Apakah itu Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Tokenomik Itheum (ITHEUM)

Memahami tokenomik Itheum (ITHEUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ITHEUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Itheum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Itheum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Itheum Berapakah nilai Itheum (ITHEUM) hari ini? Harga langsung ITHEUM dalam USD ialah 0.001068 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ITHEUM ke USD? $ 0.001068 . Lihat Harga semasa ITHEUM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Itheum? Had pasaran untuk ITHEUM ialah $ 519.52K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ITHEUM? Bekalan edaran ITHEUM ialah 486.44M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ITHEUM? ITHEUM mencapai harga ATH sebanyak 0.7435877424449285 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ITHEUM? ITHEUM melihat harga ATL sebanyak 0.000836919399514103 USD . Berapakah jumlah dagangan ITHEUM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ITHEUMialah $ 18.59 USD . Adakah ITHEUM akan naik lebih tinggi tahun ini? ITHEUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ITHEUMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Itheum (ITHEUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

