iUP Logo

iUPHargae(IUP)

1 IUP ke USD Harga Langsung:

$0.001831
$0.001831$0.001831
+0.60%1D
USD
iUP (IUP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:43 (UTC+8)

iUP (IUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018
24J Rendah
$ 0.001855
$ 0.001855$ 0.001855
24J Tinggi

$ 0.0018
$ 0.0018$ 0.0018

$ 0.001855
$ 0.001855$ 0.001855

--
----

--
----

+0.10%

+0.60%

-11.25%

-11.25%

iUP (IUP) harga masa nyata ialah $ 0.001831. Sepanjang 24 jam yang lalu, IUP didagangkan antara $ 0.0018 rendah dan $ 0.001855 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IUP sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, IUP telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan -11.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

iUP (IUP) Maklumat Pasaran

--
----

$ 50.86K
$ 50.86K$ 50.86K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

XPLA

Had Pasaran semasa iUP ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 50.86K. Bekalan edaran IUP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.83M.

iUP (IUP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk iUP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001092+0.60%
30 Hari$ -0.005268-74.21%
60 Hari$ -0.115789-98.45%
90 Hari$ -0.018169-90.85%
Perubahan Harga iUP Hari Ini

Hari ini, IUP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001092 (+0.60%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariiUP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005268 (-74.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari iUP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IUP mengalami perubahan sebanyak $ -0.115789 (-98.45%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari iUP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.018169 (-90.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga iUP (IUP)?

Semak iUPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu iUP (IUP)

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

iUP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus iUP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IUP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang iUP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian iUP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

iUP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai iUP (IUP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset iUP (IUP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk iUP.

Semak iUP ramalan harga sekarang!

Tokenomik iUP (IUP)

Memahami tokenomik iUP (IUP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IUP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli iUP (IUP)

Mencari cara membeli iUP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah iUP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IUP kepada Mata Wang Tempatan

1 iUP(IUP) ke VND
48.182765
1 iUP(IUP) ke AUD
A$0.00272819
1 iUP(IUP) ke GBP
0.00133663
1 iUP(IUP) ke EUR
0.00153804
1 iUP(IUP) ke USD
$0.001831
1 iUP(IUP) ke MYR
RM0.0076902
1 iUP(IUP) ke TRY
0.07558368
1 iUP(IUP) ke JPY
¥0.269157
1 iUP(IUP) ke ARS
ARS$2.68474037
1 iUP(IUP) ke RUB
0.15157018
1 iUP(IUP) ke INR
0.16125617
1 iUP(IUP) ke IDR
Rp30.01638864
1 iUP(IUP) ke KRW
2.53249272
1 iUP(IUP) ke PHP
0.10423883
1 iUP(IUP) ke EGP
￡E.0.08810772
1 iUP(IUP) ke BRL
R$0.00972261
1 iUP(IUP) ke CAD
C$0.00250847
1 iUP(IUP) ke BDT
0.2230158
1 iUP(IUP) ke NGN
2.73690556
1 iUP(IUP) ke COP
$7.15234375
1 iUP(IUP) ke ZAR
R.0.03178616
1 iUP(IUP) ke UAH
0.07538227
1 iUP(IUP) ke VES
Bs0.29296
1 iUP(IUP) ke CLP
$1.737619
1 iUP(IUP) ke PKR
Rs0.51971104
1 iUP(IUP) ke KZT
0.99079072
1 iUP(IUP) ke THB
฿0.05807932
1 iUP(IUP) ke TWD
NT$0.05522296
1 iUP(IUP) ke AED
د.إ0.00671977
1 iUP(IUP) ke CHF
Fr0.00144649
1 iUP(IUP) ke HKD
HK$0.01424518
1 iUP(IUP) ke AMD
֏0.7001744
1 iUP(IUP) ke MAD
.د.م0.01642407
1 iUP(IUP) ke MXN
$0.03352561
1 iUP(IUP) ke SAR
ريال0.00686625
1 iUP(IUP) ke PLN
0.00657329
1 iUP(IUP) ke RON
лв0.00783668
1 iUP(IUP) ke SEK
kr0.01693675
1 iUP(IUP) ke BGN
лв0.00302115
1 iUP(IUP) ke HUF
Ft0.60448634
1 iUP(IUP) ke CZK
0.0377186
1 iUP(IUP) ke KWD
د.ك0.000558455
1 iUP(IUP) ke ILS
0.00611554
1 iUP(IUP) ke AOA
Kz1.66908467
1 iUP(IUP) ke BHD
.د.ب0.000688456
1 iUP(IUP) ke BMD
$0.001831
1 iUP(IUP) ke DKK
kr0.01157192
1 iUP(IUP) ke HNL
L0.04802713
1 iUP(IUP) ke MUR
0.08285275
1 iUP(IUP) ke NAD
$0.03180447
1 iUP(IUP) ke NOK
kr0.01796211
1 iUP(IUP) ke NZD
$0.00305777
1 iUP(IUP) ke PAB
B/.0.001831
1 iUP(IUP) ke PGK
K0.00765358
1 iUP(IUP) ke QAR
ر.ق0.00666484
1 iUP(IUP) ke RSD
дин.0.18170844

iUP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang iUP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web iUP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai iUP

Berapakah nilai iUP (IUP) hari ini?
Harga langsung IUP dalam USD ialah 0.001831 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IUP ke USD?
Harga semasa IUP ke USD ialah $ 0.001831. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran iUP?
Had pasaran untuk IUP ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IUP?
Bekalan edaran IUP ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IUP?
IUP mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IUP?
IUP melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan IUP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IUPialah $ 50.86K USD.
Adakah IUP akan naik lebih tinggi tahun ini?
IUP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IUPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:43 (UTC+8)

iUP (IUP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IUP-ke-USD

Jumlah

IUP
IUP
USD
USD

1 IUP = 0.001831 USD

Berdagang IUP

IUPUSDT
$0.001831
$0.001831$0.001831
+0.60%

