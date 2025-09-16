Lagi Mengenai IVFUN

1 IVFUN ke USD Harga Langsung:

$0.0003523
-1.89%1D
USD
Invest Zone (IVFUN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:08 (UTC+8)

Invest Zone (IVFUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003503
24J Rendah
$ 0.0003949
24J Tinggi

$ 0.0003503
$ 0.0003949
$ 0.07865273043037722
$ 0.000225814595489096
+0.57%

-1.89%

+8.03%

+8.03%

Invest Zone (IVFUN) harga masa nyata ialah $ 0.0003523. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVFUN didagangkan antara $ 0.0003503 rendah dan $ 0.0003949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVFUN sepanjang masa ialah $ 0.07865273043037722, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000225814595489096.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVFUN telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan +8.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Invest Zone (IVFUN) Maklumat Pasaran

No.2620

$ 331.24K
$ 169.30
$ 352.30K
940.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
94.02%

TRX

Had Pasaran semasa Invest Zone ialah $ 331.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 169.30. Bekalan edaran IVFUN ialah 940.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 352.30K.

Invest Zone (IVFUN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Invest Zone hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000006787-1.89%
30 Hari$ -0.0000307-8.02%
60 Hari$ -0.0000659-15.76%
90 Hari$ -0.0000819-18.87%
Perubahan Harga Invest Zone Hari Ini

Hari ini, IVFUN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000006787 (-1.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariInvest Zone

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000307 (-8.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Invest Zone

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IVFUN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000659 (-15.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Invest Zone

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000819 (-18.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Invest Zone (IVFUN)?

Semak Invest Zonehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Invest Zone (IVFUN)

IVfun — the most entertaining token on the blockchain! Backed by fun-lovers and powered by pure joy, it's crypto with a twist.

Invest Zone tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Invest Zone pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IVFUN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Invest Zone di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Invest Zone anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Invest Zone Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Invest Zone (IVFUN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Invest Zone (IVFUN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Invest Zone.

Semak Invest Zone ramalan harga sekarang!

Tokenomik Invest Zone (IVFUN)

Memahami tokenomik Invest Zone (IVFUN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IVFUN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Invest Zone (IVFUN)

Mencari cara membeli Invest Zone? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Invest Zone di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IVFUN kepada Mata Wang Tempatan

1 Invest Zone(IVFUN) ke VND
9.2707745
1 Invest Zone(IVFUN) ke AUD
A$0.000524927
1 Invest Zone(IVFUN) ke GBP
0.000257179
1 Invest Zone(IVFUN) ke EUR
0.000295932
1 Invest Zone(IVFUN) ke USD
$0.0003523
1 Invest Zone(IVFUN) ke MYR
RM0.00147966
1 Invest Zone(IVFUN) ke TRY
0.014539421
1 Invest Zone(IVFUN) ke JPY
¥0.0514358
1 Invest Zone(IVFUN) ke ARS
ARS$0.515055554
1 Invest Zone(IVFUN) ke RUB
0.02931136
1 Invest Zone(IVFUN) ke INR
0.030998877
1 Invest Zone(IVFUN) ke IDR
Rp5.775408912
1 Invest Zone(IVFUN) ke KRW
0.486600283
1 Invest Zone(IVFUN) ke PHP
0.020042347
1 Invest Zone(IVFUN) ke EGP
￡E.0.016938584
1 Invest Zone(IVFUN) ke BRL
R$0.00186719
1 Invest Zone(IVFUN) ke CAD
C$0.000482651
1 Invest Zone(IVFUN) ke BDT
0.04291014
1 Invest Zone(IVFUN) ke NGN
0.526603948
1 Invest Zone(IVFUN) ke COP
$1.370816915
1 Invest Zone(IVFUN) ke ZAR
R.0.006122974
1 Invest Zone(IVFUN) ke UAH
0.014504191
1 Invest Zone(IVFUN) ke VES
Bs0.056368
1 Invest Zone(IVFUN) ke CLP
$0.3343327
1 Invest Zone(IVFUN) ke PKR
Rs0.099996832
1 Invest Zone(IVFUN) ke KZT
0.190636576
1 Invest Zone(IVFUN) ke THB
฿0.011171433
1 Invest Zone(IVFUN) ke TWD
NT$0.010607753
1 Invest Zone(IVFUN) ke AED
د.إ0.001292941
1 Invest Zone(IVFUN) ke CHF
Fr0.000274794
1 Invest Zone(IVFUN) ke HKD
HK$0.002740894
1 Invest Zone(IVFUN) ke AMD
֏0.13471952
1 Invest Zone(IVFUN) ke MAD
.د.م0.003160131
1 Invest Zone(IVFUN) ke MXN
$0.006450613
1 Invest Zone(IVFUN) ke SAR
ريال0.001321125
1 Invest Zone(IVFUN) ke PLN
0.001261234
1 Invest Zone(IVFUN) ke RON
лв0.001504321
1 Invest Zone(IVFUN) ke SEK
kr0.003255252
1 Invest Zone(IVFUN) ke BGN
лв0.000581295
1 Invest Zone(IVFUN) ke HUF
Ft0.116001821
1 Invest Zone(IVFUN) ke CZK
0.007236242
1 Invest Zone(IVFUN) ke KWD
د.ك0.0001074515
1 Invest Zone(IVFUN) ke ILS
0.001173159
1 Invest Zone(IVFUN) ke AOA
Kz0.321146111
1 Invest Zone(IVFUN) ke BHD
.د.ب0.0001328171
1 Invest Zone(IVFUN) ke BMD
$0.0003523
1 Invest Zone(IVFUN) ke DKK
kr0.00221949
1 Invest Zone(IVFUN) ke HNL
L0.009240829
1 Invest Zone(IVFUN) ke MUR
0.015941575
1 Invest Zone(IVFUN) ke NAD
$0.006119451
1 Invest Zone(IVFUN) ke NOK
kr0.003445494
1 Invest Zone(IVFUN) ke NZD
$0.000588341
1 Invest Zone(IVFUN) ke PAB
B/.0.0003523
1 Invest Zone(IVFUN) ke PGK
K0.001472614
1 Invest Zone(IVFUN) ke QAR
ر.ق0.001282372
1 Invest Zone(IVFUN) ke RSD
дин.0.034874177

Invest Zone Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Invest Zone, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Invest Zone Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Invest Zone

Berapakah nilai Invest Zone (IVFUN) hari ini?
Harga langsung IVFUN dalam USD ialah 0.0003523 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IVFUN ke USD?
Harga semasa IVFUN ke USD ialah $ 0.0003523. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Invest Zone?
Had pasaran untuk IVFUN ialah $ 331.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IVFUN?
Bekalan edaran IVFUN ialah 940.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IVFUN?
IVFUN mencapai harga ATH sebanyak 0.07865273043037722 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IVFUN?
IVFUN melihat harga ATL sebanyak 0.000225814595489096 USD.
Berapakah jumlah dagangan IVFUN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IVFUNialah $ 169.30 USD.
Adakah IVFUN akan naik lebih tinggi tahun ini?
IVFUN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IVFUNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

