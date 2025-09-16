Lagi Mengenai IVPAY

$0.001718
-1.15%1D
ivendPay (IVPAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:15 (UTC+8)

ivendPay (IVPAY) Maklumat Harga (USD)

$ 0.001715
$ 0.001744
$ 0.001715
$ 0.001744
$ 42.96760386911836
$ 0.001054773631701049
-0.18%

-1.15%

-3.44%

-3.44%

ivendPay (IVPAY) harga masa nyata ialah $ 0.001717. Sepanjang 24 jam yang lalu, IVPAY didagangkan antara $ 0.001715 rendah dan $ 0.001744 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IVPAY sepanjang masa ialah $ 42.96760386911836, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001054773631701049.

Dari segi prestasi jangka pendek, IVPAY telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan -3.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ivendPay (IVPAY) Maklumat Pasaran

No.1971

$ 1.59M
$ 36.92K
$ 1.72M
926.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
92.68%

BSC

Had Pasaran semasa ivendPay ialah $ 1.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 36.92K. Bekalan edaran IVPAY ialah 926.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.

ivendPay (IVPAY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ivendPay hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00001999-1.15%
30 Hari$ +0.000006+0.35%
60 Hari$ +0.000546+46.62%
90 Hari$ +0.000475+38.24%
Perubahan Harga ivendPay Hari Ini

Hari ini, IVPAY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00001999 (-1.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariivendPay

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000006 (+0.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ivendPay

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IVPAY mengalami perubahan sebanyak $ +0.000546 (+46.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ivendPay

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000475 (+38.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ivendPay (IVPAY)?

Semak ivendPayhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ivendPay (IVPAY)

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

ivendPay tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ivendPay pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IVPAY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ivendPay di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ivendPay anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ivendPay Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ivendPay (IVPAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ivendPay (IVPAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ivendPay.

Semak ivendPay ramalan harga sekarang!

Tokenomik ivendPay (IVPAY)

Memahami tokenomik ivendPay (IVPAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IVPAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ivendPay (IVPAY)

Mencari cara membeli ivendPay? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ivendPay di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IVPAY kepada Mata Wang Tempatan

1 ivendPay(IVPAY) ke VND
45.182855
1 ivendPay(IVPAY) ke AUD
A$0.00255833
1 ivendPay(IVPAY) ke GBP
0.00125341
1 ivendPay(IVPAY) ke EUR
0.00144228
1 ivendPay(IVPAY) ke USD
$0.001717
1 ivendPay(IVPAY) ke MYR
RM0.0072114
1 ivendPay(IVPAY) ke TRY
0.07086059
1 ivendPay(IVPAY) ke JPY
¥0.250682
1 ivendPay(IVPAY) ke ARS
ARS$2.51021966
1 ivendPay(IVPAY) ke RUB
0.1428544
1 ivendPay(IVPAY) ke INR
0.15107883
1 ivendPay(IVPAY) ke IDR
Rp28.14753648
1 ivendPay(IVPAY) ke KRW
2.37153757
1 ivendPay(IVPAY) ke PHP
0.09768013
1 ivendPay(IVPAY) ke EGP
￡E.0.08255336
1 ivendPay(IVPAY) ke BRL
R$0.0091001
1 ivendPay(IVPAY) ke CAD
C$0.00235229
1 ivendPay(IVPAY) ke BDT
0.2091306
1 ivendPay(IVPAY) ke NGN
2.56650292
1 ivendPay(IVPAY) ke COP
$6.68093285
1 ivendPay(IVPAY) ke ZAR
R.0.02984146
1 ivendPay(IVPAY) ke UAH
0.07068889
1 ivendPay(IVPAY) ke VES
Bs0.27472
1 ivendPay(IVPAY) ke CLP
$1.629433
1 ivendPay(IVPAY) ke PKR
Rs0.48735328
1 ivendPay(IVPAY) ke KZT
0.92910304
1 ivendPay(IVPAY) ke THB
฿0.05444607
1 ivendPay(IVPAY) ke TWD
NT$0.05169887
1 ivendPay(IVPAY) ke AED
د.إ0.00630139
1 ivendPay(IVPAY) ke CHF
Fr0.00133926
1 ivendPay(IVPAY) ke HKD
HK$0.01335826
1 ivendPay(IVPAY) ke AMD
֏0.6565808
1 ivendPay(IVPAY) ke MAD
.د.م0.01540149
1 ivendPay(IVPAY) ke MXN
$0.03143827
1 ivendPay(IVPAY) ke SAR
ريال0.00643875
1 ivendPay(IVPAY) ke PLN
0.00614686
1 ivendPay(IVPAY) ke RON
лв0.00733159
1 ivendPay(IVPAY) ke SEK
kr0.01586508
1 ivendPay(IVPAY) ke BGN
лв0.00283305
1 ivendPay(IVPAY) ke HUF
Ft0.56535659
1 ivendPay(IVPAY) ke CZK
0.03526718
1 ivendPay(IVPAY) ke KWD
د.ك0.000523685
1 ivendPay(IVPAY) ke ILS
0.00571761
1 ivendPay(IVPAY) ke AOA
Kz1.56516569
1 ivendPay(IVPAY) ke BHD
.د.ب0.000647309
1 ivendPay(IVPAY) ke BMD
$0.001717
1 ivendPay(IVPAY) ke DKK
kr0.0108171
1 ivendPay(IVPAY) ke HNL
L0.04503691
1 ivendPay(IVPAY) ke MUR
0.07769425
1 ivendPay(IVPAY) ke NAD
$0.02982429
1 ivendPay(IVPAY) ke NOK
kr0.01679226
1 ivendPay(IVPAY) ke NZD
$0.00286739
1 ivendPay(IVPAY) ke PAB
B/.0.001717
1 ivendPay(IVPAY) ke PGK
K0.00717706
1 ivendPay(IVPAY) ke QAR
ر.ق0.00624988
1 ivendPay(IVPAY) ke RSD
дин.0.16996583

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ivendPay

Berapakah nilai ivendPay (IVPAY) hari ini?
Harga langsung IVPAY dalam USD ialah 0.001717 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IVPAY ke USD?
Harga semasa IVPAY ke USD ialah $ 0.001717. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ivendPay?
Had pasaran untuk IVPAY ialah $ 1.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IVPAY?
Bekalan edaran IVPAY ialah 926.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IVPAY?
IVPAY mencapai harga ATH sebanyak 42.96760386911836 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IVPAY?
IVPAY melihat harga ATL sebanyak 0.001054773631701049 USD.
Berapakah jumlah dagangan IVPAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IVPAYialah $ 36.92K USD.
Adakah IVPAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
IVPAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IVPAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:15 (UTC+8)

ivendPay (IVPAY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

