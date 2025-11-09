IXFI Harga Hari Ini

Harga langsung IXFI (IXFI) hari ini ialah $ 0.00725, dengan 0.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa IXFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00725 setiap IXFI.

IXFI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- IXFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IXFI didagangkan antara $ 0.00702 (rendah) dan $ 0.00975 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, IXFI dipindahkan +1.39% dalam sejam terakhir dan -30.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.25K.

IXFI (IXFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 80.25K$ 80.25K $ 80.25K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.25M$ 36.25M $ 36.25M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

