Lagi Mengenai IXT

Maklumat Harga IXT

Kertas putih IXT

Laman Web Rasmi IXT

Tokenomik IXT

Ramalan Harga IXT

Sejarah IXT

IXT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IXT-ke-Fiat

IXT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

IX Token Logo

IX TokenHargae(IXT)

1 IXT ke USD Harga Langsung:

$0.12241
$0.12241$0.12241
-0.58%1D
USD
IX Token (IXT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:33 (UTC+8)

IX Token (IXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201
24J Rendah
$ 0.12561
$ 0.12561$ 0.12561
24J Tinggi

$ 0.12201
$ 0.12201$ 0.12201

$ 0.12561
$ 0.12561$ 0.12561

$ 4.688915532510481
$ 4.688915532510481$ 4.688915532510481

$ 0.03588393033343515
$ 0.03588393033343515$ 0.03588393033343515

0.00%

-0.58%

+6.90%

+6.90%

IX Token (IXT) harga masa nyata ialah $ 0.12241. Sepanjang 24 jam yang lalu, IXT didagangkan antara $ 0.12201 rendah dan $ 0.12561 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IXT sepanjang masa ialah $ 4.688915532510481, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03588393033343515.

Dari segi prestasi jangka pendek, IXT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +6.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

IX Token (IXT) Maklumat Pasaran

No.994

$ 16.09M
$ 16.09M$ 16.09M

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

$ 18.76M
$ 18.76M$ 18.76M

131.44M
131.44M 131.44M

153,258,226
153,258,226 153,258,226

153,258,226
153,258,226 153,258,226

85.76%

MATIC

Had Pasaran semasa IX Token ialah $ 16.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.40K. Bekalan edaran IXT ialah 131.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 153258226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.76M.

IX Token (IXT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk IX Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0007141-0.58%
30 Hari$ -0.00343-2.73%
60 Hari$ -0.01947-13.73%
90 Hari$ +0.04455+57.21%
Perubahan Harga IX Token Hari Ini

Hari ini, IXT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0007141 (-0.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIX Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00343 (-2.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari IX Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IXT mengalami perubahan sebanyak $ -0.01947 (-13.73%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari IX Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04455 (+57.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga IX Token (IXT)?

Semak IX Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu IX Token (IXT)

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

IX Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus IX Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IXT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang IX Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian IX Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

IX Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai IX Token (IXT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset IX Token (IXT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk IX Token.

Semak IX Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik IX Token (IXT)

Memahami tokenomik IX Token (IXT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IXT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli IX Token (IXT)

Mencari cara membeli IX Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah IX Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IXT kepada Mata Wang Tempatan

1 IX Token(IXT) ke VND
3,221.21915
1 IX Token(IXT) ke AUD
A$0.183615
1 IX Token(IXT) ke GBP
0.0893593
1 IX Token(IXT) ke EUR
0.1028244
1 IX Token(IXT) ke USD
$0.12241
1 IX Token(IXT) ke MYR
RM0.514122
1 IX Token(IXT) ke TRY
5.0518607
1 IX Token(IXT) ke JPY
¥17.87186
1 IX Token(IXT) ke ARS
ARS$178.9609718
1 IX Token(IXT) ke RUB
10.1588059
1 IX Token(IXT) ke INR
10.77208
1 IX Token(IXT) ke IDR
Rp2,006.7209904
1 IX Token(IXT) ke KRW
169.0739161
1 IX Token(IXT) ke PHP
6.952888
1 IX Token(IXT) ke EGP
￡E.5.8842487
1 IX Token(IXT) ke BRL
R$0.648773
1 IX Token(IXT) ke CAD
C$0.1677017
1 IX Token(IXT) ke BDT
14.909538
1 IX Token(IXT) ke NGN
182.9735716
1 IX Token(IXT) ke COP
$478.1640625
1 IX Token(IXT) ke ZAR
R.2.1238135
1 IX Token(IXT) ke UAH
5.0396197
1 IX Token(IXT) ke VES
Bs19.5856
1 IX Token(IXT) ke CLP
$116.16709
1 IX Token(IXT) ke PKR
Rs34.7448544
1 IX Token(IXT) ke KZT
66.2384992
1 IX Token(IXT) ke THB
฿3.8767247
1 IX Token(IXT) ke TWD
NT$3.6820928
1 IX Token(IXT) ke AED
د.إ0.4492447
1 IX Token(IXT) ke CHF
Fr0.0954798
1 IX Token(IXT) ke HKD
HK$0.9523498
1 IX Token(IXT) ke AMD
֏46.809584
1 IX Token(IXT) ke MAD
.د.م1.0980177
1 IX Token(IXT) ke MXN
$2.2449994
1 IX Token(IXT) ke SAR
ريال0.4590375
1 IX Token(IXT) ke PLN
0.4394519
1 IX Token(IXT) ke RON
лв0.5226907
1 IX Token(IXT) ke SEK
kr1.1298443
1 IX Token(IXT) ke BGN
лв0.2019765
1 IX Token(IXT) ke HUF
Ft40.2655454
1 IX Token(IXT) ke CZK
2.5130773
1 IX Token(IXT) ke KWD
د.ك0.03721264
1 IX Token(IXT) ke ILS
0.4076253
1 IX Token(IXT) ke AOA
Kz111.5852837
1 IX Token(IXT) ke BHD
.د.ب0.04614857
1 IX Token(IXT) ke BMD
$0.12241
1 IX Token(IXT) ke DKK
kr0.771183
1 IX Token(IXT) ke HNL
L3.2108143
1 IX Token(IXT) ke MUR
5.5390525
1 IX Token(IXT) ke NAD
$2.1262617
1 IX Token(IXT) ke NOK
kr1.1971698
1 IX Token(IXT) ke NZD
$0.2044247
1 IX Token(IXT) ke PAB
B/.0.12241
1 IX Token(IXT) ke PGK
K0.5116738
1 IX Token(IXT) ke QAR
ر.ق0.4455724
1 IX Token(IXT) ke RSD
дин.12.1124695

IX Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang IX Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web IX Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai IX Token

Berapakah nilai IX Token (IXT) hari ini?
Harga langsung IXT dalam USD ialah 0.12241 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IXT ke USD?
Harga semasa IXT ke USD ialah $ 0.12241. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran IX Token?
Had pasaran untuk IXT ialah $ 16.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IXT?
Bekalan edaran IXT ialah 131.44M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IXT?
IXT mencapai harga ATH sebanyak 4.688915532510481 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IXT?
IXT melihat harga ATL sebanyak 0.03588393033343515 USD.
Berapakah jumlah dagangan IXT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IXTialah $ 1.40K USD.
Adakah IXT akan naik lebih tinggi tahun ini?
IXT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IXTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:33 (UTC+8)

IX Token (IXT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IXT-ke-USD

Jumlah

IXT
IXT
USD
USD

1 IXT = 0.12241 USD

Berdagang IXT

IXTUSDT
$0.12241
$0.12241$0.12241
-0.58%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan