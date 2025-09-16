Lagi Mengenai IZI

Maklumat Harga IZI

Kertas putih IZI

Laman Web Rasmi IZI

Tokenomik IZI

Ramalan Harga IZI

Sejarah IZI

IZI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang IZI-ke-Fiat

IZI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

izumi Finance Logo

izumi FinanceHargae(IZI)

1 IZI ke USD Harga Langsung:

$0.012294
$0.012294$0.012294
-19.53%1D
USD
izumi Finance (IZI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:22 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.012263
$ 0.012263$ 0.012263
24J Rendah
$ 0.018191
$ 0.018191$ 0.018191
24J Tinggi

$ 0.012263
$ 0.012263$ 0.012263

$ 0.018191
$ 0.018191$ 0.018191

$ 0.22582181306541096
$ 0.22582181306541096$ 0.22582181306541096

$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886$ 0.003707408845399886

+0.17%

-19.53%

+169.07%

+169.07%

izumi Finance (IZI) harga masa nyata ialah $ 0.012294. Sepanjang 24 jam yang lalu, IZI didagangkan antara $ 0.012263 rendah dan $ 0.018191 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi IZI sepanjang masa ialah $ 0.22582181306541096, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003707408845399886.

Dari segi prestasi jangka pendek, IZI telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -19.53% dalam 24 jam dan +169.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

izumi Finance (IZI) Maklumat Pasaran

No.1140

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

$ 59.68K
$ 59.68K$ 59.68K

$ 24.59M
$ 24.59M$ 24.59M

787.40M
787.40M 787.40M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

39.37%

ETH

Had Pasaran semasa izumi Finance ialah $ 9.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.68K. Bekalan edaran IZI ialah 787.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.59M.

izumi Finance (IZI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk izumi Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00298374-19.53%
30 Hari$ +0.008123+194.74%
60 Hari$ +0.007894+179.40%
90 Hari$ +0.007822+174.91%
Perubahan Harga izumi Finance Hari Ini

Hari ini, IZI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00298374 (-19.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 Hariizumi Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.008123 (+194.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari izumi Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, IZI mengalami perubahan sebanyak $ +0.007894 (+179.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari izumi Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.007822 (+174.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga izumi Finance (IZI)?

Semak izumi Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus izumi Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak IZI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang izumi Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian izumi Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

izumi Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai izumi Finance (IZI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset izumi Finance (IZI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk izumi Finance.

Semak izumi Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik izumi Finance (IZI)

Memahami tokenomik izumi Finance (IZI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token IZI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli izumi Finance (IZI)

Mencari cara membeli izumi Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah izumi Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

IZI kepada Mata Wang Tempatan

1 izumi Finance(IZI) ke VND
323.51661
1 izumi Finance(IZI) ke AUD
A$0.01831806
1 izumi Finance(IZI) ke GBP
0.00897462
1 izumi Finance(IZI) ke EUR
0.01032696
1 izumi Finance(IZI) ke USD
$0.012294
1 izumi Finance(IZI) ke MYR
RM0.0516348
1 izumi Finance(IZI) ke TRY
0.50737338
1 izumi Finance(IZI) ke JPY
¥1.794924
1 izumi Finance(IZI) ke ARS
ARS$17.97358212
1 izumi Finance(IZI) ke RUB
1.0228608
1 izumi Finance(IZI) ke INR
1.08174906
1 izumi Finance(IZI) ke IDR
Rp201.54095136
1 izumi Finance(IZI) ke KRW
16.98059574
1 izumi Finance(IZI) ke PHP
0.69940566
1 izumi Finance(IZI) ke EGP
￡E.0.59109552
1 izumi Finance(IZI) ke BRL
R$0.0651582
1 izumi Finance(IZI) ke CAD
C$0.01684278
1 izumi Finance(IZI) ke BDT
1.4974092
1 izumi Finance(IZI) ke NGN
18.37657944
1 izumi Finance(IZI) ke COP
$47.8365687
1 izumi Finance(IZI) ke ZAR
R.0.21366972
1 izumi Finance(IZI) ke UAH
0.50614398
1 izumi Finance(IZI) ke VES
Bs1.96704
1 izumi Finance(IZI) ke CLP
$11.667006
1 izumi Finance(IZI) ke PKR
Rs3.48952896
1 izumi Finance(IZI) ke KZT
6.65252928
1 izumi Finance(IZI) ke THB
฿0.38984274
1 izumi Finance(IZI) ke TWD
NT$0.37017234
1 izumi Finance(IZI) ke AED
د.إ0.04511898
1 izumi Finance(IZI) ke CHF
Fr0.00958932
1 izumi Finance(IZI) ke HKD
HK$0.09564732
1 izumi Finance(IZI) ke AMD
֏4.7012256
1 izumi Finance(IZI) ke MAD
.د.م0.11027718
1 izumi Finance(IZI) ke MXN
$0.22510314
1 izumi Finance(IZI) ke SAR
ريال0.0461025
1 izumi Finance(IZI) ke PLN
0.04401252
1 izumi Finance(IZI) ke RON
лв0.05249538
1 izumi Finance(IZI) ke SEK
kr0.11359656
1 izumi Finance(IZI) ke BGN
лв0.0202851
1 izumi Finance(IZI) ke HUF
Ft4.04263602
1 izumi Finance(IZI) ke CZK
0.25251876
1 izumi Finance(IZI) ke KWD
د.ك0.00374967
1 izumi Finance(IZI) ke ILS
0.04093902
1 izumi Finance(IZI) ke AOA
Kz11.20684158
1 izumi Finance(IZI) ke BHD
.د.ب0.004634838
1 izumi Finance(IZI) ke BMD
$0.012294
1 izumi Finance(IZI) ke DKK
kr0.0774522
1 izumi Finance(IZI) ke HNL
L0.32247162
1 izumi Finance(IZI) ke MUR
0.5563035
1 izumi Finance(IZI) ke NAD
$0.21354678
1 izumi Finance(IZI) ke NOK
kr0.12023532
1 izumi Finance(IZI) ke NZD
$0.02053098
1 izumi Finance(IZI) ke PAB
B/.0.012294
1 izumi Finance(IZI) ke PGK
K0.05138892
1 izumi Finance(IZI) ke QAR
ر.ق0.04475016
1 izumi Finance(IZI) ke RSD
дин.1.21698306

izumi Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang izumi Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web izumi Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai izumi Finance

Berapakah nilai izumi Finance (IZI) hari ini?
Harga langsung IZI dalam USD ialah 0.012294 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa IZI ke USD?
Harga semasa IZI ke USD ialah $ 0.012294. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran izumi Finance?
Had pasaran untuk IZI ialah $ 9.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran IZI?
Bekalan edaran IZI ialah 787.40M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) IZI?
IZI mencapai harga ATH sebanyak 0.22582181306541096 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa IZI?
IZI melihat harga ATL sebanyak 0.003707408845399886 USD.
Berapakah jumlah dagangan IZI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk IZIialah $ 59.68K USD.
Adakah IZI akan naik lebih tinggi tahun ini?
IZI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak IZIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:55:22 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator IZI-ke-USD

Jumlah

IZI
IZI
USD
USD

1 IZI = 0.012294 USD

Berdagang IZI

IZIUSDT
$0.012294
$0.012294$0.012294
-19.53%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan