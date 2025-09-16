Apakah itu Jable (JAB)

Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.

Tokenomik Jable (JAB)

Memahami tokenomik Jable (JAB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JAB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jable Berapakah nilai Jable (JAB) hari ini? Harga langsung JAB dalam USD ialah 0.001134 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JAB ke USD? $ 0.001134 . Lihat Harga semasa JAB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Jable? Had pasaran untuk JAB ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JAB? Bekalan edaran JAB ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JAB? JAB mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JAB? JAB melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan JAB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JABialah $ 11.72 USD . Adakah JAB akan naik lebih tinggi tahun ini? JAB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JABramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

