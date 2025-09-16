Lagi Mengenai JAGER

Jager Hunter Logo

Jager HunterHargae(JAGER)

1 JAGER ke USD Harga Langsung:

$0.0000000007289
+3.09%1D
USD
Jager Hunter (JAGER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:58 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000006903
24J Rendah
$ 0.0000000007481
24J Tinggi

$ 0.0000000006903
$ 0.0000000007481
$ 0.000000005091894778
$ 0.000000000013435127
-1.65%

+3.09%

+5.33%

+5.33%

Jager Hunter (JAGER) harga masa nyata ialah $ 0.0000000007289. Sepanjang 24 jam yang lalu, JAGER didagangkan antara $ 0.0000000006903 rendah dan $ 0.0000000007481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JAGER sepanjang masa ialah $ 0.000000005091894778, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000013435127.

Dari segi prestasi jangka pendek, JAGER telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, +3.09% dalam 24 jam dan +5.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Jager Hunter (JAGER) Maklumat Pasaran

No.1184

$ 9.94M
$ 64.87K
$ 10.64M
13,640.09T
14,600,000,000,000,000
13,640,090,949,667,604
93.42%

BSC

Had Pasaran semasa Jager Hunter ialah $ 9.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.87K. Bekalan edaran JAGER ialah 13,640.09T, dengan jumlah bekalan sebanyak 13640090949667604. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.64M.

Jager Hunter (JAGER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Jager Hunter hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000021848+3.09%
30 Hari$ -0.0000000003777-34.14%
60 Hari$ +0.0000000003378+86.37%
90 Hari$ -0.0000000000987-11.93%
Perubahan Harga Jager Hunter Hari Ini

Hari ini, JAGER mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000000021848 (+3.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJager Hunter

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000000003777 (-34.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Jager Hunter

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JAGER mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000000003378 (+86.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Jager Hunter

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000000000987 (-11.93%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Jager Hunter (JAGER)?

Semak Jager Hunterhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Jager Hunter pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JAGER ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Jager Hunter di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Jager Hunter anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Jager Hunter Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Jager Hunter (JAGER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Jager Hunter (JAGER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Jager Hunter.

Semak Jager Hunter ramalan harga sekarang!

Tokenomik Jager Hunter (JAGER)

Memahami tokenomik Jager Hunter (JAGER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JAGER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Jager Hunter (JAGER)

Mencari cara membeli Jager Hunter? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Jager Hunter di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JAGER kepada Mata Wang Tempatan

1 Jager Hunter(JAGER) ke VND
0.0000191810035
1 Jager Hunter(JAGER) ke AUD
A$0.000000001086061
1 Jager Hunter(JAGER) ke GBP
0.000000000532097
1 Jager Hunter(JAGER) ke EUR
0.000000000612276
1 Jager Hunter(JAGER) ke USD
$0.0000000007289
1 Jager Hunter(JAGER) ke MYR
RM0.00000000306138
1 Jager Hunter(JAGER) ke TRY
0.000000030088992
1 Jager Hunter(JAGER) ke JPY
¥0.0000001071483
1 Jager Hunter(JAGER) ke ARS
ARS$0.000001068764203
1 Jager Hunter(JAGER) ke RUB
0.000000060338342
1 Jager Hunter(JAGER) ke INR
0.000000064194223
1 Jager Hunter(JAGER) ke IDR
Rp0.000011949178416
1 Jager Hunter(JAGER) ke KRW
0.000001008156168
1 Jager Hunter(JAGER) ke PHP
0.000000041496277
1 Jager Hunter(JAGER) ke EGP
￡E.0.000000035074668
1 Jager Hunter(JAGER) ke BRL
R$0.000000003870459
1 Jager Hunter(JAGER) ke CAD
C$0.000000000998593
1 Jager Hunter(JAGER) ke BDT
0.00000008878002
1 Jager Hunter(JAGER) ke NGN
0.000001089530564
1 Jager Hunter(JAGER) ke COP
$0.000002847265625
1 Jager Hunter(JAGER) ke ZAR
R.0.000000012653704
1 Jager Hunter(JAGER) ke UAH
0.000000030008813
1 Jager Hunter(JAGER) ke VES
Bs0.000000116624
1 Jager Hunter(JAGER) ke CLP
$0.0000006917261
1 Jager Hunter(JAGER) ke PKR
Rs0.000000206890976
1 Jager Hunter(JAGER) ke KZT
0.000000394422368
1 Jager Hunter(JAGER) ke THB
฿0.000000023120708
1 Jager Hunter(JAGER) ke TWD
NT$0.000000021983624
1 Jager Hunter(JAGER) ke AED
د.إ0.000000002675063
1 Jager Hunter(JAGER) ke CHF
Fr0.000000000575831
1 Jager Hunter(JAGER) ke HKD
HK$0.000000005670842
1 Jager Hunter(JAGER) ke AMD
֏0.00000027873136
1 Jager Hunter(JAGER) ke MAD
.د.م0.000000006538233
1 Jager Hunter(JAGER) ke MXN
$0.000000013346159
1 Jager Hunter(JAGER) ke SAR
ريال0.000000002733375
1 Jager Hunter(JAGER) ke PLN
0.000000002616751
1 Jager Hunter(JAGER) ke RON
лв0.000000003119692
1 Jager Hunter(JAGER) ke SEK
kr0.000000006742325
1 Jager Hunter(JAGER) ke BGN
лв0.000000001202685
1 Jager Hunter(JAGER) ke HUF
Ft0.000000240639046
1 Jager Hunter(JAGER) ke CZK
0.00000001501534
1 Jager Hunter(JAGER) ke KWD
د.ك0.0000000002223145
1 Jager Hunter(JAGER) ke ILS
0.000000002434526
1 Jager Hunter(JAGER) ke AOA
Kz0.000000664443373
1 Jager Hunter(JAGER) ke BHD
.د.ب0.0000000002740664
1 Jager Hunter(JAGER) ke BMD
$0.0000000007289
1 Jager Hunter(JAGER) ke DKK
kr0.000000004606648
1 Jager Hunter(JAGER) ke HNL
L0.000000019119047
1 Jager Hunter(JAGER) ke MUR
0.000000032982725
1 Jager Hunter(JAGER) ke NAD
$0.000000012660993
1 Jager Hunter(JAGER) ke NOK
kr0.000000007150509
1 Jager Hunter(JAGER) ke NZD
$0.000000001217263
1 Jager Hunter(JAGER) ke PAB
B/.0.0000000007289
1 Jager Hunter(JAGER) ke PGK
K0.000000003046802
1 Jager Hunter(JAGER) ke QAR
ر.ق0.000000002653196
1 Jager Hunter(JAGER) ke RSD
дин.0.000000072336036

Jager Hunter Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Jager Hunter, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Jager Hunter Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Jager Hunter

Berapakah nilai Jager Hunter (JAGER) hari ini?
Harga langsung JAGER dalam USD ialah 0.0000000007289 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JAGER ke USD?
Harga semasa JAGER ke USD ialah $ 0.0000000007289. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Jager Hunter?
Had pasaran untuk JAGER ialah $ 9.94M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JAGER?
Bekalan edaran JAGER ialah 13,640.09T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JAGER?
JAGER mencapai harga ATH sebanyak 0.000000005091894778 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JAGER?
JAGER melihat harga ATL sebanyak 0.000000000013435127 USD.
Berapakah jumlah dagangan JAGER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JAGERialah $ 64.87K USD.
Adakah JAGER akan naik lebih tinggi tahun ini?
JAGER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JAGERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:59:58 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

