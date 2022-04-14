Tokenomik Jager Hunter (JAGER)

Tokenomik Jager Hunter (JAGER)

Lihat cerapan utama tentang Jager Hunter (JAGER), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Jager Hunter (JAGER) Maklumat

Laman Web Rasmi:
https://jager.meme
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9

Jager Hunter (JAGER) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jager Hunter (JAGER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.63M
Jumlah Bekalan:
$ 13,636.74T
Bekalan Edaran:
$ 13,636.74T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.31M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000000479
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000000000013435127
Harga Semasa:
$ 0.0000000007064
Tokenomik Jager Hunter (JAGER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Jager Hunter (JAGER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JAGER yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JAGER yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JAGER, terokai JAGER harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.