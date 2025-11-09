JDcom Harga Hari Ini

Harga langsung JDcom (JDON) hari ini ialah $ 32.37, dengan 2.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JDON kepada USD penukaran adalah $ 32.37 setiap JDON.

JDcom kini berada pada kedudukan #2143 mengikut permodalan pasaran pada $ 973.69K, dengan bekalan edaran sebanyak 30.08K JDON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JDON didagangkan antara $ 31.61 (rendah) dan $ 36.67 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 36.90868486875765, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 30.590269632126216.

Dalam prestasi jangka pendek, JDON dipindahkan -11.51% dalam sejam terakhir dan -1.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.53K.

JDcom (JDON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2143 Modal Pasaran $ 973.69K$ 973.69K $ 973.69K Kelantangan (24J) $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 973.69K$ 973.69K $ 973.69K Bekalan Peredaran 30.08K 30.08K 30.08K Jumlah Bekalan 30,080.03581804 30,080.03581804 30,080.03581804 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa JDcom ialah $ 973.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.53K. Bekalan edaran JDON ialah 30.08K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30080.03581804. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 973.69K.