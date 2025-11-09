BursaDEX+
Harga JDcom langsung hari ini ialah 32.37 USD.JDON modal pasaran ialah 973,690.7594299548 USD. Jejaki masa nyata JDON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

JDcom Logo

JDcomHargae(JDON)

$32.39
+2.08%1D
USD
JDcom (JDON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:20:28 (UTC+8)

JDcom Harga Hari Ini

Harga langsung JDcom (JDON) hari ini ialah $ 32.37, dengan 2.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JDON kepada USD penukaran adalah $ 32.37 setiap JDON.

JDcom kini berada pada kedudukan #2143 mengikut permodalan pasaran pada $ 973.69K, dengan bekalan edaran sebanyak 30.08K JDON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JDON didagangkan antara $ 31.61 (rendah) dan $ 36.67 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 36.90868486875765, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 30.590269632126216.

Dalam prestasi jangka pendek, JDON dipindahkan -11.51% dalam sejam terakhir dan -1.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.53K.

JDcom (JDON) Maklumat Pasaran

No.2143

$ 973.69K
$ 63.53K
$ 973.69K
30.08K
30,080.03581804
ETH

Had Pasaran semasa JDcom ialah $ 973.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.53K. Bekalan edaran JDON ialah 30.08K, dengan jumlah bekalan sebanyak 30080.03581804. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 973.69K.

JDcom Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 31.61
24J Rendah
$ 36.67
24J Tinggi

$ 31.61
$ 36.67
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
-11.51%

+2.08%

-1.82%

-1.82%

JDcom (JDON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk JDcom hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.66+2.08%
30 Hari$ +0.21+0.65%
60 Hari$ -1.13-3.38%
90 Hari$ +12.37+61.85%
Perubahan Harga JDcom Hari Ini

Hari ini, JDON mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.66 (+2.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJDcom

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.21 (+0.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari JDcom

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JDON mengalami perubahan sebanyak $ -1.13 (-3.38%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari JDcom

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +12.37 (+61.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga JDcom (JDON)?

Semak JDcomhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk JDcom

Cerapan dipacu AI yang menganalisis JDcom pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga JDcom?

JD.com (JD) stock prices are influenced by several key factors:

1. E-commerce market competition, especially with Alibaba and emerging platforms
2. Revenue growth and quarterly earnings performance
3. Logistics network expansion and operational efficiency
4. Chinese consumer spending trends and economic conditions
5. Regulatory changes in China's tech sector
6. Market share in key segments like electronics and groceries
7. Investment in new technologies like AI and automation
8. Overall sentiment toward Chinese stocks and geopolitical tensions

Mengapa orang ingin tahu harga JDcom hari ini?

People want to know JD.com stock price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, comparing performance against competitors, and staying informed about e-commerce sector trends in China's market.

Ramalan Harga untuk JDcom

JDcom (JDON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JDON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
JDcom (JDON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga JDcom berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga JDcom yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JDON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik JDcom Ramalan Harga.

Perihal JDcom

JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.

Bagaimana untuk membeli & Melabur JDcom dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan JDcom? Membeli JDON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli JDcom. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan JDcom (JDON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 30.08K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan JDcom akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli JDcom (JDON)

Apa yang boleh anda lakukan dengan JDcom

Memiliki JDcom membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli JDcom (JDON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JDcom, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web JDcom Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JDcom

Berapakah nilai 1 JDcom pada tahun 2030?
Jika JDcom berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga JDcom berpotensi dan jangkaan ROI.
JDcom (JDON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

