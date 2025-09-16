Lagi Mengenai JEETS

$0.0035677
-2.74%1D
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:00:40 (UTC+8)

I m a Jeet (JEETS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0034445
24J Rendah
$ 0.0037137
24J Tinggi

$ 0.0034445
$ 0.0037137
$ 0.003968765409637249
$ 0.001265723808883623
+1.01%

-2.74%

+16.90%

+16.90%

I m a Jeet (JEETS) harga masa nyata ialah $ 0.0035677. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEETS didagangkan antara $ 0.0034445 rendah dan $ 0.0037137 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEETS sepanjang masa ialah $ 0.003968765409637249, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001265723808883623.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEETS telah berubah sebanyak +1.01% sejak sejam yang lalu, -2.74% dalam 24 jam dan +16.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

I m a Jeet (JEETS) Maklumat Pasaran

No.1621

$ 3.57M
$ 202.74K
$ 3.57M
999.99M
999,997,498.3
999,990,748.260046
99.99%

SOL

Had Pasaran semasa I m a Jeet ialah $ 3.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 202.74K. Bekalan edaran JEETS ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990748.260046. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.57M.

I m a Jeet (JEETS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk I m a Jeet hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000100509-2.74%
30 Hari$ +0.0014517+68.60%
60 Hari$ +0.0004962+16.15%
90 Hari$ +0.0025853+263.16%
Perubahan Harga I m a Jeet Hari Ini

Hari ini, JEETS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000100509 (-2.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariI m a Jeet

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0014517 (+68.60%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari I m a Jeet

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JEETS mengalami perubahan sebanyak $ +0.0004962 (+16.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari I m a Jeet

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0025853 (+263.16%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga I m a Jeet (JEETS)?

Semak I m a Jeethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu I m a Jeet (JEETS)

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

I m a Jeet tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus I m a Jeet pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JEETS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang I m a Jeet di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian I m a Jeet anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

I m a Jeet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai I m a Jeet (JEETS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset I m a Jeet (JEETS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk I m a Jeet.

Semak I m a Jeet ramalan harga sekarang!

Tokenomik I m a Jeet (JEETS)

Memahami tokenomik I m a Jeet (JEETS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JEETS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli I m a Jeet (JEETS)

Mencari cara membeli I m a Jeet? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah I m a Jeet di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JEETS kepada Mata Wang Tempatan

1 I m a Jeet(JEETS) ke VND
93.8840255
1 I m a Jeet(JEETS) ke AUD
A$0.005315873
1 I m a Jeet(JEETS) ke GBP
0.002604421
1 I m a Jeet(JEETS) ke EUR
0.002996868
1 I m a Jeet(JEETS) ke USD
$0.0035677
1 I m a Jeet(JEETS) ke MYR
RM0.01498434
1 I m a Jeet(JEETS) ke TRY
0.147274656
1 I m a Jeet(JEETS) ke JPY
¥0.5244519
1 I m a Jeet(JEETS) ke ARS
ARS$5.231211479
1 I m a Jeet(JEETS) ke RUB
0.295334206
1 I m a Jeet(JEETS) ke INR
0.314207339
1 I m a Jeet(JEETS) ke IDR
Rp58.486875888
1 I m a Jeet(JEETS) ke KRW
4.934557224
1 I m a Jeet(JEETS) ke PHP
0.203109161
1 I m a Jeet(JEETS) ke EGP
￡E.0.171677724
1 I m a Jeet(JEETS) ke BRL
R$0.018944487
1 I m a Jeet(JEETS) ke CAD
C$0.004887749
1 I m a Jeet(JEETS) ke BDT
0.43454586
1 I m a Jeet(JEETS) ke NGN
5.332855252
1 I m a Jeet(JEETS) ke COP
$13.936328125
1 I m a Jeet(JEETS) ke ZAR
R.0.061935272
1 I m a Jeet(JEETS) ke UAH
0.146882209
1 I m a Jeet(JEETS) ke VES
Bs0.570832
1 I m a Jeet(JEETS) ke CLP
$3.3857473
1 I m a Jeet(JEETS) ke PKR
Rs1.012655968
1 I m a Jeet(JEETS) ke KZT
1.930553824
1 I m a Jeet(JEETS) ke THB
฿0.113167444
1 I m a Jeet(JEETS) ke TWD
NT$0.107601832
1 I m a Jeet(JEETS) ke AED
د.إ0.013093459
1 I m a Jeet(JEETS) ke CHF
Fr0.002818483
1 I m a Jeet(JEETS) ke HKD
HK$0.027756706
1 I m a Jeet(JEETS) ke AMD
֏1.36428848
1 I m a Jeet(JEETS) ke MAD
.د.م0.032002269
1 I m a Jeet(JEETS) ke MXN
$0.065324587
1 I m a Jeet(JEETS) ke SAR
ريال0.013378875
1 I m a Jeet(JEETS) ke PLN
0.012808043
1 I m a Jeet(JEETS) ke RON
лв0.015269756
1 I m a Jeet(JEETS) ke SEK
kr0.033001225
1 I m a Jeet(JEETS) ke BGN
лв0.005886705
1 I m a Jeet(JEETS) ke HUF
Ft1.177840478
1 I m a Jeet(JEETS) ke CZK
0.07349462
1 I m a Jeet(JEETS) ke KWD
د.ك0.0010881485
1 I m a Jeet(JEETS) ke ILS
0.011916118
1 I m a Jeet(JEETS) ke AOA
Kz3.252208289
1 I m a Jeet(JEETS) ke BHD
.د.ب0.0013414552
1 I m a Jeet(JEETS) ke BMD
$0.0035677
1 I m a Jeet(JEETS) ke DKK
kr0.022547864
1 I m a Jeet(JEETS) ke HNL
L0.093580771
1 I m a Jeet(JEETS) ke MUR
0.161438425
1 I m a Jeet(JEETS) ke NAD
$0.061970949
1 I m a Jeet(JEETS) ke NOK
kr0.034999137
1 I m a Jeet(JEETS) ke NZD
$0.005958059
1 I m a Jeet(JEETS) ke PAB
B/.0.0035677
1 I m a Jeet(JEETS) ke PGK
K0.014912986
1 I m a Jeet(JEETS) ke QAR
ر.ق0.012986428
1 I m a Jeet(JEETS) ke RSD
дин.0.354058548

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang I m a Jeet, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web I m a Jeet Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai I m a Jeet

Berapakah nilai I m a Jeet (JEETS) hari ini?
Harga langsung JEETS dalam USD ialah 0.0035677 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JEETS ke USD?
Harga semasa JEETS ke USD ialah $ 0.0035677. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran I m a Jeet?
Had pasaran untuk JEETS ialah $ 3.57M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JEETS?
Bekalan edaran JEETS ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JEETS?
JEETS mencapai harga ATH sebanyak 0.003968765409637249 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JEETS?
JEETS melihat harga ATL sebanyak 0.001265723808883623 USD.
Berapakah jumlah dagangan JEETS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JEETSialah $ 202.74K USD.
Adakah JEETS akan naik lebih tinggi tahun ini?
JEETS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JEETSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:00:40 (UTC+8)

I m a Jeet (JEETS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

