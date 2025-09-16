Lagi Mengenai JETTON

JetTon Game Logo

JetTon GameHargae(JETTON)

1 JETTON ke USD Harga Langsung:

$0.17751
$0.17751$0.17751
-0.11%1D
USD
JetTon Game (JETTON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:47 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.17746
$ 0.17746$ 0.17746
24J Rendah
$ 0.17782
$ 0.17782$ 0.17782
24J Tinggi

$ 0.17746
$ 0.17746$ 0.17746

$ 0.17782
$ 0.17782$ 0.17782

$ 3.4354176484113172
$ 3.4354176484113172$ 3.4354176484113172

$ 0.1199002098862238
$ 0.1199002098862238$ 0.1199002098862238

0.00%

-0.11%

-0.20%

-0.20%

JetTon Game (JETTON) harga masa nyata ialah $ 0.17751. Sepanjang 24 jam yang lalu, JETTON didagangkan antara $ 0.17746 rendah dan $ 0.17782 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JETTON sepanjang masa ialah $ 3.4354176484113172, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1199002098862238.

Dari segi prestasi jangka pendek, JETTON telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan -0.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JetTon Game (JETTON) Maklumat Pasaran

No.2032

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 64.93K
$ 64.93K$ 64.93K

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

8.11M
8.11M 8.11M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

84,098,401
84,098,401 84,098,401

8.11%

TONCOIN

Had Pasaran semasa JetTon Game ialah $ 1.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.93K. Bekalan edaran JETTON ialah 8.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84098401. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.75M.

JetTon Game (JETTON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk JetTon Game hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001955-0.11%
30 Hari$ -0.01646-8.49%
60 Hari$ -0.01776-9.10%
90 Hari$ -0.00898-4.82%
Perubahan Harga JetTon Game Hari Ini

Hari ini, JETTON mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0001955 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJetTon Game

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01646 (-8.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari JetTon Game

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JETTON mengalami perubahan sebanyak $ -0.01776 (-9.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari JetTon Game

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00898 (-4.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga JetTon Game (JETTON)?

Semak JetTon Gamehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu JetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus JetTon Game pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JETTON ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang JetTon Game di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian JetTon Game anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

JetTon Game Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JetTon Game (JETTON) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JetTon Game (JETTON) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JetTon Game.

Semak JetTon Game ramalan harga sekarang!

Tokenomik JetTon Game (JETTON)

Memahami tokenomik JetTon Game (JETTON) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JETTON dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli JetTon Game (JETTON)

Mencari cara membeli JetTon Game? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah JetTon Game di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JETTON kepada Mata Wang Tempatan

1 JetTon Game(JETTON) ke VND
4,671.17565
1 JetTon Game(JETTON) ke AUD
A$0.266265
1 JetTon Game(JETTON) ke GBP
0.1295823
1 JetTon Game(JETTON) ke EUR
0.1491084
1 JetTon Game(JETTON) ke USD
$0.17751
1 JetTon Game(JETTON) ke MYR
RM0.745542
1 JetTon Game(JETTON) ke TRY
7.3258377
1 JetTon Game(JETTON) ke JPY
¥25.91646
1 JetTon Game(JETTON) ke ARS
ARS$259.5160698
1 JetTon Game(JETTON) ke RUB
14.7315549
1 JetTon Game(JETTON) ke INR
15.62088
1 JetTon Game(JETTON) ke IDR
Rp2,909.9995344
1 JetTon Game(JETTON) ke KRW
245.1785871
1 JetTon Game(JETTON) ke PHP
10.082568
1 JetTon Game(JETTON) ke EGP
￡E.8.5329057
1 JetTon Game(JETTON) ke BRL
R$0.940803
1 JetTon Game(JETTON) ke CAD
C$0.2431887
1 JetTon Game(JETTON) ke BDT
21.620718
1 JetTon Game(JETTON) ke NGN
265.3348476
1 JetTon Game(JETTON) ke COP
$693.3984375
1 JetTon Game(JETTON) ke ZAR
R.3.0797985
1 JetTon Game(JETTON) ke UAH
7.3080867
1 JetTon Game(JETTON) ke VES
Bs28.4016
1 JetTon Game(JETTON) ke CLP
$168.45699
1 JetTon Game(JETTON) ke PKR
Rs50.3844384
1 JetTon Game(JETTON) ke KZT
96.0542112
1 JetTon Game(JETTON) ke THB
฿5.6217417
1 JetTon Game(JETTON) ke TWD
NT$5.3395008
1 JetTon Game(JETTON) ke AED
د.إ0.6514617
1 JetTon Game(JETTON) ke CHF
Fr0.1384578
1 JetTon Game(JETTON) ke HKD
HK$1.3810278
1 JetTon Game(JETTON) ke AMD
֏67.879824
1 JetTon Game(JETTON) ke MAD
.د.م1.5922647
1 JetTon Game(JETTON) ke MXN
$3.2555334
1 JetTon Game(JETTON) ke SAR
ريال0.6656625
1 JetTon Game(JETTON) ke PLN
0.6372609
1 JetTon Game(JETTON) ke RON
лв0.7579677
1 JetTon Game(JETTON) ke SEK
kr1.6384173
1 JetTon Game(JETTON) ke BGN
лв0.2928915
1 JetTon Game(JETTON) ke HUF
Ft58.3901394
1 JetTon Game(JETTON) ke CZK
3.6442803
1 JetTon Game(JETTON) ke KWD
د.ك0.05396304
1 JetTon Game(JETTON) ke ILS
0.5911083
1 JetTon Game(JETTON) ke AOA
Kz161.8127907
1 JetTon Game(JETTON) ke BHD
.د.ب0.06692127
1 JetTon Game(JETTON) ke BMD
$0.17751
1 JetTon Game(JETTON) ke DKK
kr1.118313
1 JetTon Game(JETTON) ke HNL
L4.6560873
1 JetTon Game(JETTON) ke MUR
8.0323275
1 JetTon Game(JETTON) ke NAD
$3.0833487
1 JetTon Game(JETTON) ke NOK
kr1.7360478
1 JetTon Game(JETTON) ke NZD
$0.2964417
1 JetTon Game(JETTON) ke PAB
B/.0.17751
1 JetTon Game(JETTON) ke PGK
K0.7419918
1 JetTon Game(JETTON) ke QAR
ر.ق0.6461364
1 JetTon Game(JETTON) ke RSD
дин.17.5646145

JetTon Game Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JetTon Game, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web JetTon Game Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JetTon Game

Berapakah nilai JetTon Game (JETTON) hari ini?
Harga langsung JETTON dalam USD ialah 0.17751 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JETTON ke USD?
Harga semasa JETTON ke USD ialah $ 0.17751. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JetTon Game?
Had pasaran untuk JETTON ialah $ 1.44M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JETTON?
Bekalan edaran JETTON ialah 8.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JETTON?
JETTON mencapai harga ATH sebanyak 3.4354176484113172 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JETTON?
JETTON melihat harga ATL sebanyak 0.1199002098862238 USD.
Berapakah jumlah dagangan JETTON?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JETTONialah $ 64.93K USD.
Adakah JETTON akan naik lebih tinggi tahun ini?
JETTON mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JETTONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:43:47 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

