Lagi Mengenai JEWEL

Maklumat Harga JEWEL

Kertas putih JEWEL

Laman Web Rasmi JEWEL

Tokenomik JEWEL

Ramalan Harga JEWEL

Sejarah JEWEL

JEWEL Panduan Membeli

Penukar Mata Wang JEWEL-ke-Fiat

JEWEL Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

JEWEL Logo

JEWELHargae(JEWEL)

1 JEWEL ke USD Harga Langsung:

$0.03704
$0.03704$0.03704
0.00%1D
USD
JEWEL (JEWEL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:07 (UTC+8)

JEWEL (JEWEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03635
$ 0.03635$ 0.03635
24J Rendah
$ 0.04042
$ 0.04042$ 0.04042
24J Tinggi

$ 0.03635
$ 0.03635$ 0.03635

$ 0.04042
$ 0.04042$ 0.04042

$ 23.36459909812949
$ 23.36459909812949$ 23.36459909812949

$ 0.010132781636744387
$ 0.010132781636744387$ 0.010132781636744387

-0.03%

0.00%

+3.98%

+3.98%

JEWEL (JEWEL) harga masa nyata ialah $ 0.03704. Sepanjang 24 jam yang lalu, JEWEL didagangkan antara $ 0.03635 rendah dan $ 0.04042 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JEWEL sepanjang masa ialah $ 23.36459909812949, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.010132781636744387.

Dari segi prestasi jangka pendek, JEWEL telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +3.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JEWEL (JEWEL) Maklumat Pasaran

No.1527

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 54.03K
$ 54.03K$ 54.03K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

113.54M
113.54M 113.54M

121,010,985.61186135
121,010,985.61186135 121,010,985.61186135

NONE

Had Pasaran semasa JEWEL ialah $ 4.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.03K. Bekalan edaran JEWEL ialah 113.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 121010985.61186135. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.48M.

JEWEL (JEWEL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk JEWEL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00206-5.27%
60 Hari$ -0.00671-15.34%
90 Hari$ -0.00115-3.02%
Perubahan Harga JEWEL Hari Ini

Hari ini, JEWEL mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJEWEL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00206 (-5.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari JEWEL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JEWEL mengalami perubahan sebanyak $ -0.00671 (-15.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari JEWEL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00115 (-3.02%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga JEWEL (JEWEL)?

Semak JEWELhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus JEWEL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JEWEL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang JEWEL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian JEWEL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

JEWEL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JEWEL (JEWEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JEWEL (JEWEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JEWEL.

Semak JEWEL ramalan harga sekarang!

Tokenomik JEWEL (JEWEL)

Memahami tokenomik JEWEL (JEWEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JEWEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli JEWEL (JEWEL)

Mencari cara membeli JEWEL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah JEWEL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JEWEL kepada Mata Wang Tempatan

1 JEWEL(JEWEL) ke VND
974.7076
1 JEWEL(JEWEL) ke AUD
A$0.0551896
1 JEWEL(JEWEL) ke GBP
0.0270392
1 JEWEL(JEWEL) ke EUR
0.0311136
1 JEWEL(JEWEL) ke USD
$0.03704
1 JEWEL(JEWEL) ke MYR
RM0.155568
1 JEWEL(JEWEL) ke TRY
1.5282704
1 JEWEL(JEWEL) ke JPY
¥5.40784
1 JEWEL(JEWEL) ke ARS
ARS$54.3902768
1 JEWEL(JEWEL) ke RUB
3.081728
1 JEWEL(JEWEL) ke INR
3.2587792
1 JEWEL(JEWEL) ke IDR
Rp607.2130176
1 JEWEL(JEWEL) ke KRW
51.0896424
1 JEWEL(JEWEL) ke PHP
2.105724
1 JEWEL(JEWEL) ke EGP
￡E.1.7808832
1 JEWEL(JEWEL) ke BRL
R$0.1959416
1 JEWEL(JEWEL) ke CAD
C$0.0507448
1 JEWEL(JEWEL) ke BDT
4.511472
1 JEWEL(JEWEL) ke NGN
55.3659104
1 JEWEL(JEWEL) ke COP
$144.124492
1 JEWEL(JEWEL) ke ZAR
R.0.6419032
1 JEWEL(JEWEL) ke UAH
1.5249368
1 JEWEL(JEWEL) ke VES
Bs5.9264
1 JEWEL(JEWEL) ke CLP
$35.15096
1 JEWEL(JEWEL) ke PKR
Rs10.5134336
1 JEWEL(JEWEL) ke KZT
20.0430848
1 JEWEL(JEWEL) ke THB
฿1.1730568
1 JEWEL(JEWEL) ke TWD
NT$1.1145336
1 JEWEL(JEWEL) ke AED
د.إ0.1359368
1 JEWEL(JEWEL) ke CHF
Fr0.0288912
1 JEWEL(JEWEL) ke HKD
HK$0.2881712
1 JEWEL(JEWEL) ke AMD
֏14.164096
1 JEWEL(JEWEL) ke MAD
.د.م0.3322488
1 JEWEL(JEWEL) ke MXN
$0.6770912
1 JEWEL(JEWEL) ke SAR
ريال0.1389
1 JEWEL(JEWEL) ke PLN
0.1326032
1 JEWEL(JEWEL) ke RON
лв0.1577904
1 JEWEL(JEWEL) ke SEK
kr0.3411384
1 JEWEL(JEWEL) ke BGN
лв0.061116
1 JEWEL(JEWEL) ke HUF
Ft12.1439344
1 JEWEL(JEWEL) ke CZK
0.7582088
1 JEWEL(JEWEL) ke KWD
د.ك0.01126016
1 JEWEL(JEWEL) ke ILS
0.1233432
1 JEWEL(JEWEL) ke AOA
Kz33.7645528
1 JEWEL(JEWEL) ke BHD
.د.ب0.01396408
1 JEWEL(JEWEL) ke BMD
$0.03704
1 JEWEL(JEWEL) ke DKK
kr0.2326112
1 JEWEL(JEWEL) ke HNL
L0.9715592
1 JEWEL(JEWEL) ke MUR
1.67606
1 JEWEL(JEWEL) ke NAD
$0.6433848
1 JEWEL(JEWEL) ke NOK
kr0.36114
1 JEWEL(JEWEL) ke NZD
$0.0614864
1 JEWEL(JEWEL) ke PAB
B/.0.03704
1 JEWEL(JEWEL) ke PGK
K0.1548272
1 JEWEL(JEWEL) ke QAR
ر.ق0.1348256
1 JEWEL(JEWEL) ke RSD
дин.3.6547368

JEWEL Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JEWEL, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web JEWEL Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JEWEL

Berapakah nilai JEWEL (JEWEL) hari ini?
Harga langsung JEWEL dalam USD ialah 0.03704 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JEWEL ke USD?
Harga semasa JEWEL ke USD ialah $ 0.03704. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JEWEL?
Had pasaran untuk JEWEL ialah $ 4.21M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JEWEL?
Bekalan edaran JEWEL ialah 113.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JEWEL?
JEWEL mencapai harga ATH sebanyak 23.36459909812949 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JEWEL?
JEWEL melihat harga ATL sebanyak 0.010132781636744387 USD.
Berapakah jumlah dagangan JEWEL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JEWELialah $ 54.03K USD.
Adakah JEWEL akan naik lebih tinggi tahun ini?
JEWEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JEWELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:07 (UTC+8)

JEWEL (JEWEL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator JEWEL-ke-USD

Jumlah

JEWEL
JEWEL
USD
USD

1 JEWEL = 0.03703 USD

Berdagang JEWEL

JEWELUSDT
$0.03704
$0.03704$0.03704
+0.02%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan