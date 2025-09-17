Apakah itu JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JEWEL Berapakah nilai JEWEL (JEWEL) hari ini? Harga langsung JEWEL dalam USD ialah 0.03704 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JEWEL ke USD? $ 0.03704 . Apakah had pasaran JEWEL? Had pasaran untuk JEWEL ialah $ 4.21M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JEWEL? Bekalan edaran JEWEL ialah 113.54M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JEWEL? JEWEL mencapai harga ATH sebanyak 23.36459909812949 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JEWEL? JEWEL melihat harga ATL sebanyak 0.010132781636744387 USD . Berapakah jumlah dagangan JEWEL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JEWELialah $ 54.03K USD .

JEWEL (JEWEL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

