Apakah itu JLaunchpad (JLP)

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

Tokenomik JLaunchpad (JLP)

Memahami tokenomik JLaunchpad (JLP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JLP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JLaunchpad, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JLaunchpad Berapakah nilai JLaunchpad (JLP) hari ini? Harga langsung JLP dalam USD ialah 0.0006667 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JLP ke USD? $ 0.0006667 . Lihat Harga semasa JLP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran JLaunchpad? Had pasaran untuk JLP ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JLP? Bekalan edaran JLP ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JLP? JLP mencapai harga ATH sebanyak 0.008487114292929202 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JLP? JLP melihat harga ATL sebanyak 0.00025110873318845 USD . Berapakah jumlah dagangan JLP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JLPialah $ 96.72K USD . Adakah JLP akan naik lebih tinggi tahun ini? JLP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JLPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

JLaunchpad (JLP) Kemas Kini Industri Penting

