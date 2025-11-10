Tokenomik Jobless (JOBLESS)

Tokenomik Jobless (JOBLESS)

Lihat cerapan utama tentang Jobless (JOBLESS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:04:35 (UTC+8)
USD

Jobless (JOBLESS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Jobless (JOBLESS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0169997
$ 0.0169997$ 0.0169997
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0011415
$ 0.0011415$ 0.0011415

Jobless (JOBLESS) Maklumat

JOBLESS is a meme token on BSC, with its name derived from “jobless.”

Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xA524B11473b7Ce7EB1dc883A585e64471A734444

Tokenomik Jobless (JOBLESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Jobless (JOBLESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JOBLESS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JOBLESS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JOBLESS, terokai JOBLESS harga langsung token!

Cara Membeli JOBLESS

Berminat untuk menambah Jobless (JOBLESS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli JOBLESS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Jobless (JOBLESS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga JOBLESS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

JOBLESS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JOBLESS? Halaman ramalan harga JOBLESS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi