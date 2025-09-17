Lagi Mengenai JOC

1 JOC ke USD Harga Langsung:

$0.1083
$0.1083$0.1083
-0.18%1D
USD
Japan Open Chain (JOC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:41:36 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065
24J Rendah
$ 0.1098
$ 0.1098$ 0.1098
24J Tinggi

$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065

$ 0.1098
$ 0.1098$ 0.1098

$ 0.2006639953949927
$ 0.2006639953949927$ 0.2006639953949927

$ 0.05313718186221487
$ 0.05313718186221487$ 0.05313718186221487

+0.09%

-0.18%

+11.86%

+11.86%

Japan Open Chain (JOC) harga masa nyata ialah $ 0.1084. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOC didagangkan antara $ 0.1065 rendah dan $ 0.1098 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOC sepanjang masa ialah $ 0.2006639953949927, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05313718186221487.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOC telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +11.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Japan Open Chain (JOC) Maklumat Pasaran

No.4174

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.99K
$ 99.99K$ 99.99K

$ 108.40M
$ 108.40M$ 108.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JOC

Had Pasaran semasa Japan Open Chain ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.99K. Bekalan edaran JOC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.40M.

Japan Open Chain (JOC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Japan Open Chain hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000195-0.18%
30 Hari$ +0.0271+33.33%
60 Hari$ +0.0186+20.71%
90 Hari$ -0.0056-4.92%
Perubahan Harga Japan Open Chain Hari Ini

Hari ini, JOC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000195 (-0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJapan Open Chain

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0271 (+33.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Japan Open Chain

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JOC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0186 (+20.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Japan Open Chain

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0056 (-4.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Japan Open Chain (JOC)?

Semak Japan Open Chainhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Japan Open Chain pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JOC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Japan Open Chain di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Japan Open Chain anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Japan Open Chain Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Japan Open Chain (JOC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Japan Open Chain (JOC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Japan Open Chain.

Semak Japan Open Chain ramalan harga sekarang!

Tokenomik Japan Open Chain (JOC)

Memahami tokenomik Japan Open Chain (JOC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JOC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Japan Open Chain (JOC)

Mencari cara membeli Japan Open Chain? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Japan Open Chain di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JOC kepada Mata Wang Tempatan

1 Japan Open Chain(JOC) ke VND
2,852.546
1 Japan Open Chain(JOC) ke AUD
A$0.161516
1 Japan Open Chain(JOC) ke GBP
0.079132
1 Japan Open Chain(JOC) ke EUR
0.091056
1 Japan Open Chain(JOC) ke USD
$0.1084
1 Japan Open Chain(JOC) ke MYR
RM0.45528
1 Japan Open Chain(JOC) ke TRY
4.473668
1 Japan Open Chain(JOC) ke JPY
¥15.8264
1 Japan Open Chain(JOC) ke ARS
ARS$159.176728
1 Japan Open Chain(JOC) ke RUB
9.01888
1 Japan Open Chain(JOC) ke INR
9.527276
1 Japan Open Chain(JOC) ke IDR
Rp1,777.048896
1 Japan Open Chain(JOC) ke KRW
149.517204
1 Japan Open Chain(JOC) ke PHP
6.156036
1 Japan Open Chain(JOC) ke EGP
￡E.5.210788
1 Japan Open Chain(JOC) ke BRL
R$0.573436
1 Japan Open Chain(JOC) ke CAD
C$0.148508
1 Japan Open Chain(JOC) ke BDT
13.20312
1 Japan Open Chain(JOC) ke NGN
162.031984
1 Japan Open Chain(JOC) ke COP
$421.78982
1 Japan Open Chain(JOC) ke ZAR
R.1.877488
1 Japan Open Chain(JOC) ke UAH
4.462828
1 Japan Open Chain(JOC) ke VES
Bs17.344
1 Japan Open Chain(JOC) ke CLP
$102.8716
1 Japan Open Chain(JOC) ke PKR
Rs30.768256
1 Japan Open Chain(JOC) ke KZT
58.657408
1 Japan Open Chain(JOC) ke THB
฿3.433028
1 Japan Open Chain(JOC) ke TWD
NT$3.261756
1 Japan Open Chain(JOC) ke AED
د.إ0.397828
1 Japan Open Chain(JOC) ke CHF
Fr0.084552
1 Japan Open Chain(JOC) ke HKD
HK$0.843352
1 Japan Open Chain(JOC) ke AMD
֏41.45216
1 Japan Open Chain(JOC) ke MAD
.د.م0.972348
1 Japan Open Chain(JOC) ke MXN
$1.982636
1 Japan Open Chain(JOC) ke SAR
ريال0.4065
1 Japan Open Chain(JOC) ke PLN
0.388072
1 Japan Open Chain(JOC) ke RON
лв0.461784
1 Japan Open Chain(JOC) ke SEK
kr0.999448
1 Japan Open Chain(JOC) ke BGN
лв0.17886
1 Japan Open Chain(JOC) ke HUF
Ft35.575796
1 Japan Open Chain(JOC) ke CZK
2.221116
1 Japan Open Chain(JOC) ke KWD
د.ك0.0329536
1 Japan Open Chain(JOC) ke ILS
0.360972
1 Japan Open Chain(JOC) ke AOA
Kz98.814188
1 Japan Open Chain(JOC) ke BHD
.د.ب0.0407584
1 Japan Open Chain(JOC) ke BMD
$0.1084
1 Japan Open Chain(JOC) ke DKK
kr0.681836
1 Japan Open Chain(JOC) ke HNL
L2.843332
1 Japan Open Chain(JOC) ke MUR
4.9051
1 Japan Open Chain(JOC) ke NAD
$1.882908
1 Japan Open Chain(JOC) ke NOK
kr1.0569
1 Japan Open Chain(JOC) ke NZD
$0.179944
1 Japan Open Chain(JOC) ke PAB
B/.0.1084
1 Japan Open Chain(JOC) ke PGK
K0.453112
1 Japan Open Chain(JOC) ke QAR
ر.ق0.394576
1 Japan Open Chain(JOC) ke RSD
дин.10.700164

Japan Open Chain Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Japan Open Chain, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Japan Open Chain Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Japan Open Chain

Berapakah nilai Japan Open Chain (JOC) hari ini?
Harga langsung JOC dalam USD ialah 0.1084 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JOC ke USD?
Harga semasa JOC ke USD ialah $ 0.1084. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Japan Open Chain?
Had pasaran untuk JOC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JOC?
Bekalan edaran JOC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JOC?
JOC mencapai harga ATH sebanyak 0.2006639953949927 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JOC?
JOC melihat harga ATL sebanyak 0.05313718186221487 USD.
Berapakah jumlah dagangan JOC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JOCialah $ 99.99K USD.
Adakah JOC akan naik lebih tinggi tahun ini?
JOC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JOCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:41:36 (UTC+8)

Japan Open Chain (JOC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

