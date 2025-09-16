Lagi Mengenai JOE

Maklumat Harga JOE

Laman Web Rasmi JOE

Tokenomik JOE

Ramalan Harga JOE

Sejarah JOE

JOE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang JOE-ke-Fiat

JOE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

JOE Logo

JOEHargae(JOE)

1 JOE ke USD Harga Langsung:

$0.1804
$0.1804$0.1804
+12.46%1D
USD
JOE (JOE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:44:07 (UTC+8)

JOE (JOE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1586
$ 0.1586$ 0.1586
24J Rendah
$ 0.1845
$ 0.1845$ 0.1845
24J Tinggi

$ 0.1586
$ 0.1586$ 0.1586

$ 0.1845
$ 0.1845$ 0.1845

$ 5.023656309431687
$ 5.023656309431687$ 5.023656309431687

$ 0.12463049005163536
$ 0.12463049005163536$ 0.12463049005163536

-1.16%

+12.46%

+12.54%

+12.54%

JOE (JOE) harga masa nyata ialah $ 0.1803. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOE didagangkan antara $ 0.1586 rendah dan $ 0.1845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOE sepanjang masa ialah $ 5.023656309431687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.12463049005163536.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOE telah berubah sebanyak -1.16% sejak sejam yang lalu, +12.46% dalam 24 jam dan +12.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

JOE (JOE) Maklumat Pasaran

No.498

$ 72.67M
$ 72.67M$ 72.67M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 90.15M
$ 90.15M$ 90.15M

403.06M
403.06M 403.06M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

80.61%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa JOE ialah $ 72.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.07M. Bekalan edaran JOE ialah 403.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 464573155. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.15M.

JOE (JOE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk JOE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.019987+12.46%
30 Hari$ +0.0142+8.54%
60 Hari$ +0.0025+1.40%
90 Hari$ +0.027+17.61%
Perubahan Harga JOE Hari Ini

Hari ini, JOE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.019987 (+12.46%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJOE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0142 (+8.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari JOE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JOE mengalami perubahan sebanyak $ +0.0025 (+1.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari JOE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.027 (+17.61%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga JOE (JOE)?

Semak JOEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus JOE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JOE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang JOE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian JOE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

JOE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai JOE (JOE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset JOE (JOE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOE.

Semak JOE ramalan harga sekarang!

Tokenomik JOE (JOE)

Memahami tokenomik JOE (JOE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JOE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli JOE (JOE)

Mencari cara membeli JOE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah JOE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JOE kepada Mata Wang Tempatan

1 JOE(JOE) ke VND
4,744.5945
1 JOE(JOE) ke AUD
A$0.27045
1 JOE(JOE) ke GBP
0.131619
1 JOE(JOE) ke EUR
0.151452
1 JOE(JOE) ke USD
$0.1803
1 JOE(JOE) ke MYR
RM0.75726
1 JOE(JOE) ke TRY
7.440981
1 JOE(JOE) ke JPY
¥26.3238
1 JOE(JOE) ke ARS
ARS$263.594994
1 JOE(JOE) ke RUB
14.963097
1 JOE(JOE) ke INR
15.8664
1 JOE(JOE) ke IDR
Rp2,955.737232
1 JOE(JOE) ke KRW
249.032163
1 JOE(JOE) ke PHP
10.24104
1 JOE(JOE) ke EGP
￡E.8.667021
1 JOE(JOE) ke BRL
R$0.95559
1 JOE(JOE) ke CAD
C$0.247011
1 JOE(JOE) ke BDT
21.96054
1 JOE(JOE) ke NGN
269.505228
1 JOE(JOE) ke COP
$704.296875
1 JOE(JOE) ke ZAR
R.3.128205
1 JOE(JOE) ke UAH
7.422951
1 JOE(JOE) ke VES
Bs28.848
1 JOE(JOE) ke CLP
$171.1047
1 JOE(JOE) ke PKR
Rs51.176352
1 JOE(JOE) ke KZT
97.563936
1 JOE(JOE) ke THB
฿5.710101
1 JOE(JOE) ke TWD
NT$5.423424
1 JOE(JOE) ke AED
د.إ0.661701
1 JOE(JOE) ke CHF
Fr0.140634
1 JOE(JOE) ke HKD
HK$1.402734
1 JOE(JOE) ke AMD
֏68.94672
1 JOE(JOE) ke MAD
.د.م1.617291
1 JOE(JOE) ke MXN
$3.306702
1 JOE(JOE) ke SAR
ريال0.676125
1 JOE(JOE) ke PLN
0.647277
1 JOE(JOE) ke RON
лв0.769881
1 JOE(JOE) ke SEK
kr1.664169
1 JOE(JOE) ke BGN
лв0.297495
1 JOE(JOE) ke HUF
Ft59.307882
1 JOE(JOE) ke CZK
3.701559
1 JOE(JOE) ke KWD
د.ك0.0548112
1 JOE(JOE) ke ILS
0.600399
1 JOE(JOE) ke AOA
Kz164.356071
1 JOE(JOE) ke BHD
.د.ب0.0679731
1 JOE(JOE) ke BMD
$0.1803
1 JOE(JOE) ke DKK
kr1.13589
1 JOE(JOE) ke HNL
L4.729269
1 JOE(JOE) ke MUR
8.158575
1 JOE(JOE) ke NAD
$3.131811
1 JOE(JOE) ke NOK
kr1.763334
1 JOE(JOE) ke NZD
$0.301101
1 JOE(JOE) ke PAB
B/.0.1803
1 JOE(JOE) ke PGK
K0.753654
1 JOE(JOE) ke QAR
ر.ق0.656292
1 JOE(JOE) ke RSD
дин.17.840685

JOE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JOE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web JOE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JOE

Berapakah nilai JOE (JOE) hari ini?
Harga langsung JOE dalam USD ialah 0.1803 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JOE ke USD?
Harga semasa JOE ke USD ialah $ 0.1803. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran JOE?
Had pasaran untuk JOE ialah $ 72.67M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JOE?
Bekalan edaran JOE ialah 403.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JOE?
JOE mencapai harga ATH sebanyak 5.023656309431687 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JOE?
JOE melihat harga ATL sebanyak 0.12463049005163536 USD.
Berapakah jumlah dagangan JOE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JOEialah $ 1.07M USD.
Adakah JOE akan naik lebih tinggi tahun ini?
JOE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JOEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:44:07 (UTC+8)

JOE (JOE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator JOE-ke-USD

Jumlah

JOE
JOE
USD
USD

1 JOE = 0.1802 USD

Berdagang JOE

JOEUSDT
$0.1804
$0.1804$0.1804
+12.32%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan