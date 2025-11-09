John Tsubasa Rivals Harga Hari Ini

Harga langsung John Tsubasa Rivals (JOHN) hari ini ialah $ 0.01302, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOHN kepada USD penukaran adalah $ 0.01302 setiap JOHN.

John Tsubasa Rivals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JOHN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOHN didagangkan antara $ 0.01276 (rendah) dan $ 0.01313 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JOHN dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -8.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.31K.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 68.31K$ 68.31K $ 68.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam KLAY

Had Pasaran semasa John Tsubasa Rivals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.31K. Bekalan edaran JOHN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.02M.