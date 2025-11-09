BursaDEX+
Harga John Tsubasa Rivals langsung hari ini ialah 0.01302 USD.JOHN modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata JOHN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

John Tsubasa Rivals Harga (JOHN)

$0.01302
+1.87%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:20:42 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals Harga Hari Ini

Harga langsung John Tsubasa Rivals (JOHN) hari ini ialah $ 0.01302, dengan 1.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOHN kepada USD penukaran adalah $ 0.01302 setiap JOHN.

John Tsubasa Rivals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JOHN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOHN didagangkan antara $ 0.01276 (rendah) dan $ 0.01313 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JOHN dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -8.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 68.31K.

John Tsubasa Rivals (JOHN) Maklumat Pasaran

$ 68.31K
$ 13.02M
1,000,000,000
KLAY

Had Pasaran semasa John Tsubasa Rivals ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 68.31K. Bekalan edaran JOHN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.02M.

John Tsubasa Rivals Sejarah Harga USD

-0.62%

+1.87%

-8.89%

-8.89%

John Tsubasa Rivals (JOHN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk John Tsubasa Rivals hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000239+1.87%
30 Hari$ -0.00185-12.45%
60 Hari$ -0.00359-21.62%
90 Hari$ -0.00604-31.69%
Perubahan Harga John Tsubasa Rivals Hari Ini

Hari ini, JOHN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000239 (+1.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJohn Tsubasa Rivals

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00185 (-12.45%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari John Tsubasa Rivals

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JOHN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00359 (-21.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari John Tsubasa Rivals

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00604 (-31.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Semak John Tsubasa Rivalshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk John Tsubasa Rivals

Cerapan dipacu AI yang menganalisis John Tsubasa Rivals pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga John Tsubasa Rivals?

JOHN token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact JOHN's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically increases price volatility and liquidity.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Supply Mechanics: Token supply, burning mechanisms, and distribution schedules affect scarcity.

Community Engagement: Active community support and social media presence influence investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations can boost token credibility and value.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments impact all digital assets including JOHN.

Mengapa orang ingin tahu harga John Tsubasa Rivals hari ini?

People want to know JOHN token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying profitable entry/exit points, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make strategic moves.

Ramalan Harga untuk John Tsubasa Rivals

John Tsubasa Rivals (JOHN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JOHN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
John Tsubasa Rivals (JOHN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga John Tsubasa Rivals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga John Tsubasa Rivals yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JOHN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik John Tsubasa Rivals Ramalan Harga.

Perihal John Tsubasa Rivals

JOHN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions without the need for a central authority, similar to Bitcoin and Ethereum. The general purpose of JOHN is to provide a secure, private, and efficient means of transferring value over the internet. It uses a proof-of-work consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. The asset is typically used in transactions that require anonymity and security, such as online purchases and cross-border payments. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, privacy, and user control.

Bagaimana untuk membeli & Melabur John Tsubasa Rivals dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan John Tsubasa Rivals? Membeli JOHN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli John Tsubasa Rivals. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan John Tsubasa Rivals (JOHN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan John Tsubasa Rivals akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli John Tsubasa Rivals (JOHN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan John Tsubasa Rivals

Memiliki John Tsubasa Rivals membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli John Tsubasa Rivals (JOHN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang John Tsubasa Rivals, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai John Tsubasa Rivals

Berapakah nilai 1 John Tsubasa Rivals pada tahun 2030?
Jika John Tsubasa Rivals berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga John Tsubasa Rivals berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:20:42 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang John Tsubasa Rivals

JOHN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek JOHN dengan leveraj. Terokai JOHN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan John Tsubasa Rivals (JOHN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga John Tsubasa Rivals langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
JOHN/USDT
$0.01302
$0.01302$0.01302
+1.79%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 JOHN = 0.01302 USD