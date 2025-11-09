JoJoWorld Harga Hari Ini

Harga langsung JoJoWorld (JOJO) hari ini ialah $ 0.02832, dengan 0.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOJO kepada USD penukaran adalah $ 0.02832 setiap JOJO.

JoJoWorld kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JOJO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOJO didagangkan antara $ 0.02791 (rendah) dan $ 0.02889 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JOJO dipindahkan -0.32% dalam sejam terakhir dan -10.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 51.55K.

JoJoWorld (JOJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 51.55K$ 51.55K $ 51.55K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.66M$ 22.66M $ 22.66M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa JoJoWorld ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 51.55K. Bekalan edaran JOJO ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.66M.