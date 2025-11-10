Tokenomik JoJoWorld (JOJO)

Lihat cerapan utama tentang JoJoWorld (JOJO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:04:42 (UTC+8)
JoJoWorld (JOJO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk JoJoWorld (JOJO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 800.00M
$ 800.00M
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.72M
$ 22.72M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.175
$ 0.175
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.0284
$ 0.0284

JoJoWorld (JOJO) Maklumat

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

Laman Web Rasmi:
https://www.jojoworld.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xC2B6759ab60E8f548A74Ce0359ab92c5929bb24D

Tokenomik JoJoWorld (JOJO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik JoJoWorld (JOJO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JOJO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JOJO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JOJO, terokai JOJO harga langsung token!

Cara Membeli JOJO

Berminat untuk menambah JoJoWorld (JOJO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli JOJO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

JoJoWorld (JOJO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga JOJO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

JOJO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju JOJO? Halaman ramalan harga JOJO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi