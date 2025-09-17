Lagi Mengenai JOLT

Joltify Logo

JoltifyHargae(JOLT)

1 JOLT ke USD Harga Langsung:

$0.01221
$0.01221$0.01221
0.00%1D
USD
Joltify (JOLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:14 (UTC+8)

Joltify (JOLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181
24J Rendah
$ 0.01225
$ 0.01225$ 0.01225
24J Tinggi

$ 0.01181
$ 0.01181$ 0.01181

$ 0.01225
$ 0.01225$ 0.01225

$ 0.7428055910578375
$ 0.7428055910578375$ 0.7428055910578375

$ 0.002848679609107114
$ 0.002848679609107114$ 0.002848679609107114

+0.08%

0.00%

-0.41%

-0.41%

Joltify (JOLT) harga masa nyata ialah $ 0.01222. Sepanjang 24 jam yang lalu, JOLT didagangkan antara $ 0.01181 rendah dan $ 0.01225 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JOLT sepanjang masa ialah $ 0.7428055910578375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002848679609107114.

Dari segi prestasi jangka pendek, JOLT telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joltify (JOLT) Maklumat Pasaran

No.5978

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.30K
$ 57.30K$ 57.30K

$ 6.11M
$ 6.11M$ 6.11M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

348,750,054
348,750,054 348,750,054

0.00%

BSC

Had Pasaran semasa Joltify ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 57.30K. Bekalan edaran JOLT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 348750054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.11M.

Joltify (JOLT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Joltify hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00523-29.98%
60 Hari$ +0.00391+47.05%
90 Hari$ +0.00178+17.04%
Perubahan Harga Joltify Hari Ini

Hari ini, JOLT mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJoltify

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00523 (-29.98%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Joltify

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JOLT mengalami perubahan sebanyak $ +0.00391 (+47.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Joltify

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00178 (+17.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Joltify (JOLT)?

Apakah itu Joltify (JOLT)

Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.

Joltify tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Joltify pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JOLT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Joltify di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Joltify anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Joltify Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Joltify (JOLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Joltify (JOLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Joltify.

Tokenomik Joltify (JOLT)

Memahami tokenomik Joltify (JOLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JOLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Joltify (JOLT)

Mencari cara membeli Joltify? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Joltify di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Joltify Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Joltify, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Joltify Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Joltify

Berapakah nilai Joltify (JOLT) hari ini?
Harga langsung JOLT dalam USD ialah 0.01222 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JOLT ke USD?
Harga semasa JOLT ke USD ialah $ 0.01222. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Joltify?
Had pasaran untuk JOLT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JOLT?
Bekalan edaran JOLT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JOLT?
JOLT mencapai harga ATH sebanyak 0.7428055910578375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JOLT?
JOLT melihat harga ATL sebanyak 0.002848679609107114 USD.
Berapakah jumlah dagangan JOLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JOLTialah $ 57.30K USD.
Adakah JOLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
JOLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JOLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:14 (UTC+8)

Joltify (JOLT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

