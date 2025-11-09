JUDO SHIBA Harga Hari Ini

Harga langsung JUDO SHIBA (JSB) hari ini ialah $ 0.000000452, dengan 11.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JSB kepada USD penukaran adalah $ 0.000000452 setiap JSB.

JUDO SHIBA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JSB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JSB didagangkan antara $ 0.000000361 (rendah) dan $ 0.00000055 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JSB dipindahkan +4.38% dalam sejam terakhir dan -1.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.98K.

JUDO SHIBA (JSB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa JUDO SHIBA ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.98K. Bekalan edaran JSB ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.52K.