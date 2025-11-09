Joysticklabs Harga Hari Ini

Harga langsung Joysticklabs (JSK) hari ini ialah $ 0.00000861, dengan 26.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JSK kepada USD penukaran adalah $ 0.00000861 setiap JSK.

Joysticklabs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JSK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JSK didagangkan antara $ 0.00000582 (rendah) dan $ 0.00001474 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JSK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -83.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 42.36K.

Joysticklabs (JSK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 42.36K$ 42.36K $ 42.36K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Joysticklabs ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.36K. Bekalan edaran JSK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.92K.