Harga Joysticklabs langsung hari ini ialah 0.00000861 USD.JSK modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata JSK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

$0.00000861
Joysticklabs (JSK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:20:49 (UTC+8)

Joysticklabs Harga Hari Ini

Harga langsung Joysticklabs (JSK) hari ini ialah $ 0.00000861, dengan 26.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JSK kepada USD penukaran adalah $ 0.00000861 setiap JSK.

Joysticklabs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- JSK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JSK didagangkan antara $ 0.00000582 (rendah) dan $ 0.00001474 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, JSK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -83.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 42.36K.

Joysticklabs (JSK) Maklumat Pasaran

--
----

$ 42.36K
$ 42.36K

$ 12.92K
$ 12.92K

--
----

1,500,000,000
1,500,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Joysticklabs ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 42.36K. Bekalan edaran JSK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.92K.

Joysticklabs Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000582
$ 0.00000582
24J Rendah
$ 0.00001474
$ 0.00001474
24J Tinggi

$ 0.00000582
$ 0.00000582

$ 0.00001474
$ 0.00001474

--
----

--
----

0.00%

+26.43%

-83.81%

-83.81%

Joysticklabs (JSK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Joysticklabs hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000017999+26.43%
30 Hari$ -0.00007489-89.69%
60 Hari$ -0.00044579-98.11%
90 Hari$ -0.39999139-100.00%
Perubahan Harga Joysticklabs Hari Ini

Hari ini, JSK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000017999 (+26.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJoysticklabs

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00007489 (-89.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Joysticklabs

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JSK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00044579 (-98.11%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Joysticklabs

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.39999139 (-100.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Joysticklabs (JSK)?

Semak Joysticklabshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Joysticklabs

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Joysticklabs pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Joysticklabs?

JSK token prices are influenced by several key factors: gaming industry adoption and partnerships, platform user growth and engagement, token utility within the Joysticklabs ecosystem, overall cryptocurrency market sentiment, trading volume and liquidity, regulatory developments affecting gaming tokens, competitor performance, and broader blockchain gaming sector trends.

Mengapa orang ingin tahu harga Joysticklabs hari ini?

People want to know JSK price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, market timing for buying/selling, tracking investment performance, and staying informed about market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Ramalan Harga untuk Joysticklabs

Joysticklabs (JSK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JSK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Joysticklabs (JSK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Joysticklabs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Joysticklabs yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk JSK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Joysticklabs Ramalan Harga.

Perihal Joysticklabs

JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Joysticklabs dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Joysticklabs? Membeli JSK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Joysticklabs. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Joysticklabs (JSK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Joysticklabs akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Joysticklabs (JSK)

Apakah itu Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs is an ecosystem of gamers that are reshaping the future of gaming by bridging Web3 and traditional gaming through products that are engaging, user-friendly, and seamless.

Joysticklabs Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Joysticklabs, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Joysticklabs Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Joysticklabs

Berapakah nilai 1 Joysticklabs pada tahun 2030?
Jika Joysticklabs berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Joysticklabs berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:20:49 (UTC+8)

Joysticklabs (JSK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Joysticklabs

JSK USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek JSK dengan leveraj. Terokai JSK dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Joysticklabs (JSK) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Joysticklabs langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
JSK/USDT
$0.00000861
$0.00000861
+26.43%
0.00% (USDT)

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04049

$0.1085

$0.00006709

$0.0000331

$0.12095

$0.03946

$0.000015447

