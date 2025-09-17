Lagi Mengenai JSM

Maklumat Harga JSM

Kertas putih JSM

Laman Web Rasmi JSM

Tokenomik JSM

Ramalan Harga JSM

Sejarah JSM

JSM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang JSM-ke-Fiat

JSM Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Joseon Mun Logo

Joseon MunHargae(JSM)

1 JSM ke USD Harga Langsung:

$0.00024
$0.00024$0.00024
0.00%1D
USD
Joseon Mun (JSM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:21 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00024
$ 0.00024$ 0.00024
24J Rendah
$ 0.00024
$ 0.00024$ 0.00024
24J Tinggi

$ 0.00024
$ 0.00024$ 0.00024

$ 0.00024
$ 0.00024$ 0.00024

$ 0.015087323446517044
$ 0.015087323446517044$ 0.015087323446517044

$ 0.000275446204573395
$ 0.000275446204573395$ 0.000275446204573395

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Joseon Mun (JSM) harga masa nyata ialah $ 0.00024. Sepanjang 24 jam yang lalu, JSM didagangkan antara $ 0.00024 rendah dan $ 0.00024 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi JSM sepanjang masa ialah $ 0.015087323446517044, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000275446204573395.

Dari segi prestasi jangka pendek, JSM telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Joseon Mun (JSM) Maklumat Pasaran

No.4857

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 576.00M
$ 576.00M$ 576.00M

0.00
0.00 0.00

2,400,000,000,000
2,400,000,000,000 2,400,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Joseon Mun ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran JSM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 2400000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 576.00M.

Joseon Mun (JSM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Joseon Mun hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00001+4.34%
60 Hari$ -0.000082-25.47%
90 Hari$ -0.000309-56.29%
Perubahan Harga Joseon Mun Hari Ini

Hari ini, JSM mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariJoseon Mun

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00001 (+4.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Joseon Mun

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, JSM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000082 (-25.47%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Joseon Mun

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000309 (-56.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Joseon Mun (JSM)?

Semak Joseon Munhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Joseon Mun (JSM)

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Joseon Mun tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Joseon Mun pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak JSM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Joseon Mun di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Joseon Mun anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Joseon Mun Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Joseon Mun (JSM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Joseon Mun (JSM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Joseon Mun.

Semak Joseon Mun ramalan harga sekarang!

Tokenomik Joseon Mun (JSM)

Memahami tokenomik Joseon Mun (JSM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JSM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Joseon Mun (JSM)

Mencari cara membeli Joseon Mun? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Joseon Mun di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

JSM kepada Mata Wang Tempatan

1 Joseon Mun(JSM) ke VND
6.3156
1 Joseon Mun(JSM) ke AUD
A$0.0003576
1 Joseon Mun(JSM) ke GBP
0.0001752
1 Joseon Mun(JSM) ke EUR
0.0002016
1 Joseon Mun(JSM) ke USD
$0.00024
1 Joseon Mun(JSM) ke MYR
RM0.001008
1 Joseon Mun(JSM) ke TRY
0.0099024
1 Joseon Mun(JSM) ke JPY
¥0.03504
1 Joseon Mun(JSM) ke ARS
ARS$0.3524208
1 Joseon Mun(JSM) ke RUB
0.019968
1 Joseon Mun(JSM) ke INR
0.0211152
1 Joseon Mun(JSM) ke IDR
Rp3.9344256
1 Joseon Mun(JSM) ke KRW
0.3310344
1 Joseon Mun(JSM) ke PHP
0.013644
1 Joseon Mun(JSM) ke EGP
￡E.0.0115392
1 Joseon Mun(JSM) ke BRL
R$0.0012696
1 Joseon Mun(JSM) ke CAD
C$0.0003288
1 Joseon Mun(JSM) ke BDT
0.029232
1 Joseon Mun(JSM) ke NGN
0.3587424
1 Joseon Mun(JSM) ke COP
$0.933852
1 Joseon Mun(JSM) ke ZAR
R.0.0041592
1 Joseon Mun(JSM) ke UAH
0.0098808
1 Joseon Mun(JSM) ke VES
Bs0.0384
1 Joseon Mun(JSM) ke CLP
$0.22776
1 Joseon Mun(JSM) ke PKR
Rs0.0681216
1 Joseon Mun(JSM) ke KZT
0.1298688
1 Joseon Mun(JSM) ke THB
฿0.0076008
1 Joseon Mun(JSM) ke TWD
NT$0.0072216
1 Joseon Mun(JSM) ke AED
د.إ0.0008808
1 Joseon Mun(JSM) ke CHF
Fr0.0001872
1 Joseon Mun(JSM) ke HKD
HK$0.0018672
1 Joseon Mun(JSM) ke AMD
֏0.091776
1 Joseon Mun(JSM) ke MAD
.د.م0.0021528
1 Joseon Mun(JSM) ke MXN
$0.0043872
1 Joseon Mun(JSM) ke SAR
ريال0.0009
1 Joseon Mun(JSM) ke PLN
0.0008592
1 Joseon Mun(JSM) ke RON
лв0.0010224
1 Joseon Mun(JSM) ke SEK
kr0.0022104
1 Joseon Mun(JSM) ke BGN
лв0.000396
1 Joseon Mun(JSM) ke HUF
Ft0.0786864
1 Joseon Mun(JSM) ke CZK
0.0049128
1 Joseon Mun(JSM) ke KWD
د.ك0.00007296
1 Joseon Mun(JSM) ke ILS
0.0007992
1 Joseon Mun(JSM) ke AOA
Kz0.2187768
1 Joseon Mun(JSM) ke BHD
.د.ب0.00009048
1 Joseon Mun(JSM) ke BMD
$0.00024
1 Joseon Mun(JSM) ke DKK
kr0.0015072
1 Joseon Mun(JSM) ke HNL
L0.0062952
1 Joseon Mun(JSM) ke MUR
0.01086
1 Joseon Mun(JSM) ke NAD
$0.0041688
1 Joseon Mun(JSM) ke NOK
kr0.00234
1 Joseon Mun(JSM) ke NZD
$0.0003984
1 Joseon Mun(JSM) ke PAB
B/.0.00024
1 Joseon Mun(JSM) ke PGK
K0.0010032
1 Joseon Mun(JSM) ke QAR
ر.ق0.0008736
1 Joseon Mun(JSM) ke RSD
дин.0.0236808

Joseon Mun Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Joseon Mun, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Joseon Mun Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Joseon Mun

Berapakah nilai Joseon Mun (JSM) hari ini?
Harga langsung JSM dalam USD ialah 0.00024 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa JSM ke USD?
Harga semasa JSM ke USD ialah $ 0.00024. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Joseon Mun?
Had pasaran untuk JSM ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran JSM?
Bekalan edaran JSM ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JSM?
JSM mencapai harga ATH sebanyak 0.015087323446517044 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JSM?
JSM melihat harga ATL sebanyak 0.000275446204573395 USD.
Berapakah jumlah dagangan JSM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JSMialah $ 0.00 USD.
Adakah JSM akan naik lebih tinggi tahun ini?
JSM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JSMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:33:21 (UTC+8)

Joseon Mun (JSM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator JSM-ke-USD

Jumlah

JSM
JSM
USD
USD

1 JSM = 0.00024 USD

Berdagang JSM

JSMUSDT
$0.00024
$0.00024$0.00024
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan