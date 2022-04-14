Tokenomik Joseon Mun (JSM)

Tokenomik Joseon Mun (JSM)

Lihat cerapan utama tentang Joseon Mun (JSM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Joseon Mun (JSM) Maklumat

The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.

Laman Web Rasmi:
https://joseon.com/
Kertas putih:
https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d

Joseon Mun (JSM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Joseon Mun (JSM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Jumlah Bekalan:
$ 2.40T
$ 2.40T$ 2.40T
Bekalan Edaran:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 576.00M
$ 576.00M$ 576.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.199995
$ 0.199995$ 0.199995
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000275446204573395
$ 0.000275446204573395$ 0.000275446204573395
Harga Semasa:
$ 0.00024
$ 0.00024$ 0.00024

Tokenomik Joseon Mun (JSM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Joseon Mun (JSM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token JSM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token JSM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik JSM, terokai JSM harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.