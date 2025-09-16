Apakah itu JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Tokenomik JUST (JST)

Memahami tokenomik JUST (JST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

JUST Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang JUST, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JUST Berapakah nilai JUST (JST) hari ini? Harga langsung JST dalam USD ialah 0.03262 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JST ke USD? $ 0.03262 . Lihat Harga semasa JST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran JUST? Had pasaran untuk JST ialah $ 322.94M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JST? Bekalan edaran JST ialah 9.90B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JST? JST mencapai harga ATH sebanyak 0.20825091 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JST? JST melihat harga ATL sebanyak 0.00476612780651 USD . Berapakah jumlah dagangan JST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JSTialah $ 1.99M USD . Adakah JST akan naik lebih tinggi tahun ini? JST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JSTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

