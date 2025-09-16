Apakah itu JITO (JTO)

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

Tokenomik JITO (JTO)

Memahami tokenomik JITO (JTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token JTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai JITO Berapakah nilai JITO (JTO) hari ini? Harga langsung JTO dalam USD ialah 1.836 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa JTO ke USD? $ 1.836 . Lihat Harga semasa JTO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran JITO? Had pasaran untuk JTO ialah $ 693.92M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran JTO? Bekalan edaran JTO ialah 377.95M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) JTO? JTO mencapai harga ATH sebanyak 5.608309380488856 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa JTO? JTO melihat harga ATL sebanyak 0.5362303075154018 USD . Berapakah jumlah dagangan JTO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk JTOialah $ 441.42K USD . Adakah JTO akan naik lebih tinggi tahun ini? JTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak JTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

